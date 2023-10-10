Держподатслужба за 9 місяців передала до БЕБ дослідження про 39,2 млрд грн ПДВ-збитків — Гетманцев — Finance.ua
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Держподатслужба за 9 місяців передала до БЕБ дослідження про 39,2 млрд грн ПДВ-збитків — Гетманцев

Казна та Політика
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Державна податкова служба виявила і передала до Бюро економічної безпеки (БЕБ) 561 аналітичне дослідження, яке свідчить про злочини із загальною сумою легалізованих доходів 142,7 млрд грн.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Злочини стосуються переважно ПДВ. Період 2021−2023 рр.» — написав він у Телеграмі в понеділок.
За словами голови фінкомітету, сума збитків, завданих державі, становить 39,2 млрд грн.
Гетманцев зазначив, що це стосується питання про ефективність роботи системи моніторингу оцінки ризиків (СМКОР) і системи електронного адміністрування ПДВ.
«Ну й безперечно чекаємо від БЕБ інформацію про відпрацювання та вироки. Чекаємо…» — додав голова комітету.
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Раніше Данило Гетманцев сказав, що Україна має всі підстави для стабільного курсу національної валюти.
«Готівковий валютний ринок мляво відреагував на рішення Нацбанку. Ми повертаємося до довоєнної практики визначення ринкового курсу на валютній біржі. Нацбанк буде втручатися в торги, але не адміністративними, а ринковими механізмами. Тобто Нацбанк буде заходити на ринок і викуповувати валюту, аби тримати курс в межах діапазону. Курс гривні буде стабільним, для цього є всі підстави», — підкреслив Гетманцев. За його словами, наразі золотовалютні резерви Національного банку України безпрецедентно високі.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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