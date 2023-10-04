Золотовалютний резерв безпрецедентно високий: Гетманцев розповів, чого чекати від курсу валюти — Finance.ua
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Золотовалютний резерв безпрецедентно високий: Гетманцев розповів, чого чекати від курсу валюти

Валюта
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Золотовалютний резерв безпрецедентно високий: Гетманцев розповів, чого чекати від курсу валюти
Золотовалютний резерв безпрецедентно високий: Гетманцев розповів, чого чекати від курсу валюти
Народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що Україна має всі підстави для стабільного курсу національної валюти.
Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».
«Готівковий валютний ринок мляво відреагував на рішення Нацбанку. Ми повертаємося до довоєнної практики визначення ринкового курсу на валютній біржі. Нацбанк буде втручатися в торги, але не адміністративними, а ринковими механізмами. Тобто Нацбанк буде заходити на ринок і викуповувати валюту, аби тримати курс в межах діапазону. Курс гривні буде стабільним, для цього є всі підстави», — підкреслив Гетманцев.

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За його словами, наразі золотовалютні резерви Національного банку України безпрецедентно високі.
«Тому не варто очікувати значних новин з валютного ринку найближчим часом», — наголосив Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України з 3 жовтня впровадив керовану гнучкість обмінного курсу, що посилить стійкість валютного ринку та економіки;
  • як повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, після відмови від фіксованого курсу валюти «політ у космос» гривня не здійснила.
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За матеріалами:
Espreso.tv
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