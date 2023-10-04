«Гривня не полетіла в космос». Пишний прокоментував перший день нової курсової політики НБУ — Finance.ua

«Гривня не полетіла в космос». Пишний прокоментував перший день нової курсової політики НБУ
Після відмови від фіксованого курсу валюти «політ у космос» гривня не здійснила. Зростання попиту на ринку — очікуване явище. Природно, що валютний ринок намагається протестувати рішучість НБУ.
Про це написав голова Національного банку України Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.
«Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила „політ у космос“, який пророкували російські ІПСО. А якщо врахувати, що раніше курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 грн/дол. (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася. Якщо бути точним — до 36,5901 грн/дол. Так, це вище, ніж офіційний курс, який діяв учора, але лише на 0,06%», — написав Пишний.
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За його словами, зростання попиту на ринку є очікуваним для НБУ.
«Природно, що валютний ринок намагається протестувати рішучість НБУ. НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає „червоних ліній“ у частині інтервенцій. Наша мета — зберегти курсову стійкість. Переконаний, що, коли ринок зрозуміє, що НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються», — додав він.
Коливання курсу будуть, але в обидва боки і дуже несуттєві.
«Натомість учасники ринку зможуть поступово пригадати, як це працювати за нормальних умов, а фінансова система та економіка — ліпше адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків», — написав також Пишний.
Нагадаємо, Національний банк з 3 жовтня впровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Цей режим відрізняється від того, що діяв до 24 лютого 2022 року, коли НБУ лише згладжував курсові коливання.
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