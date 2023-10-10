Гроші на оборону: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про виділення понад 21% ВВП — Finance.ua
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Гроші на оборону: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про виділення понад 21% ВВП

Казна та Політика
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Гроші на оборону: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про виділення понад 21% ВВП
Гроші на оборону: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про виділення понад 21% ВВП
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО щодо виділення з держбюджету на оборону більше 21% ВВП (валового внутрішнього продукту).
Про це йдеться в указі, який оприлюднили на сайті Офісу президента.
Так, РНБО вирішила, щоб влада передбачила під час доопрацювання законопроєкту про бюджет на 2024-й загальний фінресурс на оборону в розмірі не менше 21,6% ВВП.
При цьому на фінансування потреб сектору безпеки й оборони України Кабінет міністрів має передбачити в обсязі не менше 1,69 трлн грн.
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Поточним проєктом бюджету закладається зменшення відносної величини фінансування оборони: з 22% ВВП у 2022 р. і 25,3% за планом на 2023 р. до 15,1% у 2024 р. Однак обсяг видатків на оборону в 2024 р. не є остаточним і навіть на нинішньому рівні він у 7 разів перевищує рівень 2021 р.
Слід зазначити, що це фінансування в проєкті наразі рекордне (більше 50% всіх розходів), але саме у відношенні до ВВП знизилось.
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Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів затвердив проект держбюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.
Понад половину всіх ресурсів бюджету спрямують на забезпечення оборони й безпеки України — 1 трлн 685 млрд гривень. Ця сума на 113 млрд гривень більша, ніж цьогоріч.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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