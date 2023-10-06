Рада збільшила видатки держбюджету-2023 до рекордної суми — на що спрямують гроші
Верховна Рада у другому читанні ухвалила зміни до Державного бюджету України на 2023 рік, які збільшують видатки бюджету на 322,6 млрд грн.
Про це народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі.
«Після 11 годин 15 хвилин розгляду правок Парламент проголосував в цілому збільшення видатків Держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн», — йдеться в повідомленні.
Згідно з ухваленим законопроєктом збільшуються видатки на:
- Міноборони — на 211 млрд грн;
- МВС — на 79 млрд грн;
- Мінсоцполітики — на 16,5 млрд грн;
- МЗС — на 1,3 млрд грн;
- Мінстратегпром — на 4,3 млрд грн;
- СБУ — на 4,2 млрд грн;
- ГУР — на 2,5 млрд грн;
- Міносвіти — на 572 млн грн;
- ДСЗІ - на 570 млн грн;
- Службу зовнішньої розвідки — на 500 млн грн;
- УДО — на 230,5 млн грн;
- Міненерго — на 350 млн грн;
- БЕБ — на 219 млн грн.
«Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн», — резюмував він.
Довідка Finance.ua:
- Кабінет Міністрів 12 вересня схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік“ щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань».
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