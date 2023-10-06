Рада збільшила видатки держбюджету-2023 до рекордної суми — на що спрямують гроші — Finance.ua
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Рада збільшила видатки держбюджету-2023 до рекордної суми — на що спрямують гроші

Казна та Політика
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Рада збільшила видатки держбюджету-2023 до рекордної суми — на що спрямують гроші
Рада збільшила видатки держбюджету-2023 до рекордної суми — на що спрямують гроші
Верховна Рада у другому читанні ухвалила зміни до Державного бюджету України на 2023 рік, які збільшують видатки бюджету на 322,6 млрд грн.
Про це народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі.
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«Після 11 годин 15 хвилин розгляду правок Парламент проголосував в цілому збільшення видатків Держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн», — йдеться в повідомленні.
Згідно з ухваленим законопроєктом збільшуються видатки на:
  • Міноборони — на 211 млрд грн;
  • МВС — на 79 млрд грн;
  • Мінсоцполітики — на 16,5 млрд грн;
  • МЗС — на 1,3 млрд грн;
  • Мінстратегпром — на 4,3 млрд грн;
  • СБУ — на 4,2 млрд грн;
  • ГУР — на 2,5 млрд грн;
  • Міносвіти — на 572 млн грн;
  • ДСЗІ - на 570 млн грн;
  • Службу зовнішньої розвідки — на 500 млн грн;
  • УДО — на 230,5 млн грн;
  • Міненерго — на 350 млн грн;
  • БЕБ — на 219 млн грн.
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«Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн», — резюмував він.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів 12 вересня схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік“ щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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