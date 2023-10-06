Рада збільшила видатки держбюджету-2023 до рекордної суми — на що спрямують гроші Сьогодні 16:28 — Казна та Політика

Рада збільшила видатки держбюджету-2023 до рекордної суми — на що спрямують гроші

Верховна Рада у другому читанні ухвалила зміни до Державного бюджету України на 2023 рік, які збільшують видатки бюджету на 322,6 млрд грн.

Про це народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі

Читайте також Бюджетний комітет оновив зміни для законопроекту про військовий ПДФО

«Після 11 годин 15 хвилин розгляду правок Парламент проголосував в цілому збільшення видатків Держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Згідно з ухваленим законопроєктом збільшуються видатки на:

Міноборони — на 211 млрд грн;

МВС — на 79 млрд грн;

Мінсоцполітики — на 16,5 млрд грн;

МЗС — на 1,3 млрд грн;

Мінстратегпром — на 4,3 млрд грн;

СБУ — на 4,2 млрд грн;

ГУР — на 2,5 млрд грн;

Міносвіти — на 572 млн грн;

ДСЗІ - на 570 млн грн;

Службу зовнішньої розвідки — на 500 млн грн;

УДО — на 230,5 млн грн;

Міненерго — на 350 млн грн;

БЕБ — на 219 млн грн.

«Такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть більше 3,39 трлн грн, а дефіцит більше 2 трлн грн», — резюмував він.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів 12 вересня схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2023 рік“ щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.