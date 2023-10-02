У бюджет-2024 року уряд заклав 42 млрд грн на підтримку бізнесу — Шмигаль — Finance.ua
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У бюджет-2024 року уряд заклав 42 млрд грн на підтримку бізнесу — Шмигаль

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У бюджет-2024 року уряд заклав 42 млрд грн на підтримку бізнесу — Шмигаль
У бюджет-2024 року уряд заклав 42 млрд грн на підтримку бізнесу — Шмигаль
Уряд заклав у бюджет 2024 року, 42 млрд грн на програми стимулювання економічної активності, підтримку бізнесу та створення робочих місць
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, серед програм підтримки розвитку бізнесу в Україні планується продовжити пільгове кредитування «5−7-9». Також, за програмою «єРобота» планується видати понад 12 000 мікрогрантів. Додатково планується надати 1300 грантів для старту ветеранського бізнесу.
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«Ми підтримаємо аграріїв, машинобудівників, створення та розширення переробних підприємств. На підтримку великих інвестиційних проєктів виділяється 3 млрд грн», — наголосив прем'єр.
Він додав, що що уряд разом із партнерами продовжує працювати над страхуванням воєнних ризиків. Зокрема, минулого тижня Світовий банк уперше застрахував від воєнних ризиків приватного інвестора в Україні.

Довідка Finance.ua:

  • Європейський банк реконструкції і розвитку розширить фінансування проєктів в Україні - виробників обладнання для розмінування сільськогосподарських земель, страхування воєнних ризиків, а також кредитування реального сектору економіки;
  • Уряд на своєму засіданні 15 вересня ухвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік. Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що Кабінет міністрів вже передав до парламенту проєкт державного бюджету на 2024 рік. Законопроєкт № 10 000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік» зареєстрували на сайті парламенту.
За матеріалами:
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