У бюджет-2024 року уряд заклав 42 млрд грн на підтримку бізнесу — Шмигаль
Уряд заклав у бюджет 2024 року, 42 млрд грн на програми стимулювання економічної активності, підтримку бізнесу та створення робочих місць
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, серед програм підтримки розвитку бізнесу в Україні планується продовжити пільгове кредитування «5−7-9». Також, за програмою «єРобота» планується видати понад 12 000 мікрогрантів. Додатково планується надати 1300 грантів для старту ветеранського бізнесу.
«Ми підтримаємо аграріїв, машинобудівників, створення та розширення переробних підприємств. На підтримку великих інвестиційних проєктів виділяється 3 млрд грн», — наголосив прем'єр.
Він додав, що що уряд разом із партнерами продовжує працювати над страхуванням воєнних ризиків. Зокрема, минулого тижня Світовий банк уперше застрахував від воєнних ризиків приватного інвестора в Україні.
Довідка Finance.ua:
- Європейський банк реконструкції і розвитку розширить фінансування проєктів в Україні - виробників обладнання для розмінування сільськогосподарських земель, страхування воєнних ризиків, а також кредитування реального сектору економіки;
- Уряд на своєму засіданні 15 вересня ухвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік. Голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що Кабінет міністрів вже передав до парламенту проєкт державного бюджету на 2024 рік. Законопроєкт № 10 000 «Про Державний бюджет України на 2024 рік» зареєстрували на сайті парламенту.
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