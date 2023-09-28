ЄБРР збільшить фінансову підтримку українського бізнесу — Finance.ua

ЄБРР збільшить фінансову підтримку українського бізнесу Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

ЄБРР збільшить фінансову підтримку українського бізнесу

Європейський банк реконструкції і розвитку розширить фінансування проєктів в Україні - виробників обладнання для розмінування сільськогосподарських земель, страхування воєнних ризиків, а також кредитування реального сектору економіки.

Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем'єр-міністра України — міністра економіки Юлії Свириденко з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Обговорили з колегами з ЄБРР актуальні напрямки співробітництва на цей та майбутній рік. Для нас важливо збільшувати обсяги гуманітарного розмінування українських аграрних земель, адже ми не маємо чекати 700 років, щоб повернути життя на території, де ще кілька місяців тому точились військові бої. Ми абсолютно свідомі, що процес розмінування українських територій — надзвичайно складне і фінансово затратне завдання. Але без цього відновлювальна робота та економічний розвиток на деокупованих територіях неможливі. ЄБРР готовий долучитись до фінансування розмінування аграрних земель та розробити спеціальний фінансовий продукт у співпраці з банками та Міністерством із фінансування робочого капіталу для виробників спецтехніки для розмінування. Це може дати поштовх для розвитку технологій та машинобудування в Україні», — пояснила Свириденко.

Також сторони обговорили питання подальшої співпраці між ЄБРР та організаціями фінансування розвитку (Development Finance Institutions, DFI) щодо координації зусиль по інвестуванню в Україну, особливо в приватний сектор економіки.

Також йшлося про збільшення прямого кредитування українського приватного бізнесу, а також підтримки ліквідності держкомпаній.

Що однією важливою темою для обговорення стало страхування воєнних ризиків.

«Гроші, які йдуть на підтримку приватного сектору, мають суттєво більший кумулятивний ефект для економіки, ніж пряма бюджетна підтримка. Але щоб в Україну прийшли інвестори, ми маємо надати їм повноцінний захист. Саме тому мені приємно повідомити, що ЄБРР готує юридичне структурування та управління відповідним проєктом, а також підготовку продукту із страхування товарів в дорозі та на складах від воєнних ризиків разом із українськими страховими компаніями. На наступних етапах проєкт може теж включати страхування інвестиційних ризиків», — наголосила Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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