Незначне зростання: ЄБРР підтвердив прогноз економіки України на 2023−2024 роки — Finance.ua
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Незначне зростання: ЄБРР підтвердив прогноз економіки України на 2023−2024 роки

Казна та Політика
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Незначне зростання: ЄБРР підтвердив прогноз економіки України на 2023−2024 роки
Незначне зростання: ЄБРР підтвердив прогноз економіки України на 2023−2024 роки
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг травневий прогноз зростання економіки України на 2023−2024 роки.
Про це повідомляє ЄБРР.
«В Україні в 2023 році очікується зростання ВВП на 1%, що відображає різке зниження ВВП у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року. За цим, ймовірно, буде збільшення на 3% в 2024 році», — йдеться в повідомленні.
ЄБРР також змінив прогноз для регіону, де він працює. Очікується, що темпи зростання ВВП уповільняться до 2,4% у 2023 році з 3,3% у 2022 році. 2024 року, оскільки інфляція продовжує знижуватися, очікується, що темпи зростання збільшаться до 3,2%. Цифри відображають перегляд травневого прогнозу на 2023 рік на 0,2 п.п. у бік підвищення та прогноз на наступний рік на 0,2 в.п. у бік зниження. 
Як зазначила головний економіст ЄБРР Беата Яворчик, у банку бачать розбіжні моделі зростання в регіонах ЄБРР. «Стійке зростання економік Центральної Азії та слабші показники економіки Центральної Європи та країн Балтії відображають різні наслідки цін на енергоносії, інфляції та зміни моделей торгівлі», — сказала вона.
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ВВП України

Кабінет Міністрів прогнозує, що зростання економіки України прискориться у 2024 році до 5,0% порівняно з 2,8% цього року.
За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%.
У вересні Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у ІІ кварталі 2023 року. Економіка зросла на 19,5%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Зростання порівняно з I кварталом склало 0,8%.
У І кварталі 2023 року економіка України скоротилася на 10,5% (до І кварталу минулого року).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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