Уряд розширив програму доступних кредитів для бізнесу «5−7−9» — Finance.ua

Уряд розширив програму доступних кредитів для бізнесу «5−7−9» Сьогодні 16:31 — Особисті фінанси

Уряд розширив програму доступних кредитів для бізнесу «5−7−9»

Кабінет Міністрів України суттєво вдосконалив механізми державної підтримки бізнесу за програмою «Доступні кредити 5−7-9%», повідомляє пресслужба уряду. Зокрема, посиливши підтримку переробки та проєктів енергоефективності на всій території України, бізнесу на деокупованих територіях, запровадивши механізми держпідтримки за договорами факторингу, що стимулюватиме розвиток вітчизняного виробництва.

Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 15 вересня 2023 року.

«З початку широкомасштабного вторгнення програма „Доступні кредити 5−7-9%“, адаптована Урядом до нових реалій, була ефективним інструментом підтримки бізнесу. Сьогоднішнє рішення — наступний крок в еволюції програми. Суть запропонованих змін — відновлення та розвиток. Державна допомога буде відкрита для всієї переробки та підприємств, що працюють в сфері енергоефективності», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Що змінилося

Ухвалені Урядом зміни, зокрема, передбачають для бізнесу на територіях зони високого воєнного ризику (деокупованих територіях):

компенсацію відсотків за програмою до рівня 1% на перші два роки, 5% з наступного року на інвестиційні цілі та 3% на фінансування оборотного капіталу;

збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі;

збільшення ліміту програми до 150 млн грн (для підприємств, що зазнали руйнувань і здійснюють діяльність на деокупованих територіях).

Для бізнесу, що створює найбільшу додану вартість (переробні підприємства (за всіма КВЕД Секції С) та за напрямом енергомодернізації передбачено:

компенсацію відсотків за програмою до рівня 5−7-9%;

збільшення терміну кредитування до 10 років на інвестиційні цілі;

збільшення ліміту програми до 150 млн грн.

Одночасно для всіх інших випадків встановлюється ставка 13% річних на фінансування оборотних коштів, відтак, залишається ставка на рівні 5−7-9% на інвестиційні цілі.

Ухваленим рішенням Уряду Постанову «Про надання фінансової державної підтримки» також доповнено Порядком надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва за договорами факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги тощо).

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«Впроваджуючи держпідтримку за договорами факторингу ми розширюємо можливості програми з підтримки вітчизняного виробника», — зазначила Юлія Свириденко.

Основні положення Порядку:

держпідтримка бізнесу за договорами факторингу здійснюється Фондом розвитку підприємництва в межах отриманих коштів, передбачених у державному бюджеті;

фактором може бути лише банк, що має відповідну ліцензію, і лише за договорами внутрішнього факторингу;

максимальний ліміт фінансування на контрагента та групу — до 95% суми грошової вимоги, або до 150 млн грн (з урахуванням отриманої держпідтримки за програмами кредитування та лізингу);

максимальний строк користування факторинговим фінансуванням для суб'єкта підприємництва — 360 днів;

держава компенсує підприємцю витрати на сплату базової винагороди до рівня 13% річних.

Також Порядок регламентує обмеження для банків розмірів процентної ставки, одноразової комісії та комісії за додаткові послуги, підвищеної (штрафної) винагороди за порушення суб'єктом підприємництва умови договору факторингу тощо, встановлює критерії для підприємців, що претендуватимуть на держдопомогу за договорами факторингу та вимоги до договорів факторингу.

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