Гетманцев прокоментував долю програми «5−7−9%» — Finance.ua

Гетманцев прокоментував долю програми «5−7−9%» Сьогодні 09:18 — Кредит&Депозит

Гетманцев прокоментував долю програми «5−7−9%»

Війна в Україні негативно впливає як на попит, так і на пропозицію кредитних ресурсів. Виходячи з цього, МВФ зараз занепокоєний розростанням флагманської урядової програми «5−7-9%» та вимагає її фокусування на малому та середньому бізнесі. Проте в інтерв'ю «Главкому» голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев наголосив, що програма «5−7-9%» буде лише розширюватися для малого та середнього бізнесу, а не скорочуватися.

Основний обсяг кредитування в державі зараз відбувається через програму «5−7-9%».

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«Не тільки за цією програмою, ще й за іпотекою, але загалом, на жаль, превалює кредитування за допомогою держави. Тільки за час воєнного стану по „5−7-9%“ видано майже 36 тис. кредитів на суму понад 137 млрд грн, а загалом від її старту — понад 70,7 тис. кредитів на 226,9 млрд. грн. Кваліфіковані банки також отримують часткові (до 80%) гарантії на портфельній основі, за якими можуть самостійно формувати пул кредитів», — каже Гетманцев.

Програма «єОселя» трохи молодша за віком. Зараз там видано майже 2,7 тис. кредитів на майже 3,8 млрд грн.

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«Ці програми успішно працюють на ринку, але звичайне кредитування, через високі банківські ризики і політику „дорогих грошей“ для боротьби з інфляцією, є недорозвинутим. Війна, звісно, негативно впливає як на попит, так і на пропозицію кредитних ресурсів. У нас немає жодного хоча б умовно безпечного регіону, тому можна зрозуміти як клієнтів, які не мають змоги кредитуватись по повній ставці, так і банки, які не дуже охоче без підтримки держави кредитують, бо розуміють, що будь-яка бізнес-модель може бути зруйнована однією-двома ракетами, а застава — миттєво перетворена у руїни», — так Гетманцев пояснює складнощі, які виникають під час воєнного стану у країні.

МВФ занепокоєний розростанням флагманської урядової програми «5−7-9%» та вимагає її фокусування на малому та середньому бізнесі, проте Гетманцев наголошує: у них з МВФ нема розбіжностей щодо майбутнього програми.

«Я вважаю, що програма „5−7-9%“ повинна більше охопити переробку, але передусім — сільськогосподарську, бо ми повинні стимулювати розвиток саме цієї галузі у зв’язку з більшою доданою вартістю, ніж при експорті сировини, та через логістичні проблеми. Тому програма буде розширюватися, але стосуватися більшою мірою малого та середнього бізнесу, ніж великого. Але й для великого бізнесу також є винятки, і вони є зрозумілими: у зв’язку з ситуацією в енергетиці уряд надав можливість користуватися програмою також і енергетичним підприємствам. Бо без енергетики не зможе розвиватися ані великий, ані середній, ані малий бізнес», — каже він.

Окрім цього, він заспокоїв підприємців, адже держава не буде скорочувати програму, а лише розширить її для малих та середніх бізнесів.

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