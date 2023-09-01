Чи можна не платити мікрокредит, і яка за це відповідальність — Finance.ua

Чи можна не платити мікрокредит, і яка за це відповідальність Сьогодні 12:02 — Кредит&Депозит

Чи можна не платити мікрокредит, і яка за це відповідальність

В Україні щомісяця мікрокредити оформлюють близько 650 тис. осіб. Мікрофінансові організації пропонують гроші під сотні тисяч відсотків річних. Будь-який клієнт, який прострочить кредит, ризикує опинитися у борговій ямі. За останні кілька років регулювання ринку значно посилили. Кількість порушень прав боржників, погроз та залякувань значно скоротилася. Проте випадки порушення прав боржників усе ще не рідкість, про те, як захистити свої права, кому можна поскаржитися на мікрофінансову організацію і чому борг усе одно доведеться повертати, читайте далі.

Як захистити свої права

В Україні ще кілька років тому посилили вимоги закону: тепер мікрофінансові організації не мають права погрожувати, дзвонити десятки разів на день, шукати знайомих боржника у соцмережах тощо. За будь-яке порушення Національний банк може оштрафувати чи навіть закрити (відкликати ліцензію) компанію.

«На одну скаргу можуть не відреагувати, але якщо систематично надходять скарги, то реакція буде», — розповідає адвокат Василь Майоров.

МФО заборонено:

шантажувати й погрожувати;

повідомляти про борг родичам (третім особам);

дзвонити частіше, ніж двічі на день,

дзвонити раніше 9 ранку та пізніше 20.00.

Найчастіше МФО порушують вимоги про заборону повідомляти про борг знайомим та родичам боржника. Однак таке порушення потрібно довести: записуйте дзвінки від колекторів, зберігайте листування, робіть скриншоти повідомлень. У разі погроз можна звертатися не лише до Нацбанку, а й до поліції. Скаргу до НБУ можна надіслати на пошту nbu@bank.gov.ua або за адресою: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 1 601; зателефонувати до контакт-центру 0 800 505 240.

«Після зміни закону порушувати стали менше, але все одно бувають порушення», — зазначає адвокат. Якщо боржник вказав номер телефону як контактний, вам можуть телефонувати кредитори. Однак після того, як ви озвучите вимогу не дзвонити до вас, такі дзвінки повинні припинитися.

Кредити рано чи пізно все одно доведеться платити

Мікрофінансові організації не часто подають до суду, розповідає адвокат. Потрібно розуміти, що українці, які взяли борг і погодилися на такі відсоткові ставки, взяли на себе зобов’язання та мають їх виконати. Якщо ви вже потрапили до боргової ями і не можете виплатити кредит, найкращий варіант — домовитися з кредитором.

Суд не вигідний ні клієнту, ні кредитору. Він може затягтись на роки. Компанії вигідніше одразу отримати гроші, навіть якщо йдеться не про повну комісію.

При цьому, якщо на вас уже подали до суду, вам доведеться писати заяву про відкликання, або ж наймати представника та захищати свої права у суді.

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За рішенням суду розмір боргу, який вам доведеться заплатити, ймовірно, буде вищим за ту суму, на яку ви можете домовитися з МФО.

Найгірший варіант: після рішення суду буде відкрито виконавче провадження. Тоді судовий виконавець для виконання рішення може звернутися до банків та заблокувати рахунки боржника. Також боржник може потрапити до реєстру боржників. Якщо ж МФО не звернулася до суду, а отримала виконавчий припис у нотаріуса, його можна скасувати у суді. Судова практика підтверджує: такі приписи щодо мікрокредитів незаконні.

Перед тим, як оформляти мікрокредит, варто пам’ятати, що гроші рано чи пізно доведеться повертати.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Обозреватель За матеріалами:

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