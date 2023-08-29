Відсотки за кредитами зміняться: експерт розповів, чого чекати від банків восени — Finance.ua
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Відсотки за кредитами зміняться: експерт розповів, чого чекати від банків восени

Кредит&Депозит
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Відсотки за кредитами зміняться: експерт розповів, чого чекати від банків восени
Відсотки за кредитами зміняться: експерт розповів, чого чекати від банків восени
У вересні-жовтні умови за більшістю популярних банківських депозитів та кредитних продуктів суттєво зміняться. Ситуація в економіці вперше за 1,5 року війни дає змогу зробити зважені та аргументовані оптимістичні прогнози.
Про це заявив голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов у коментарі УНІАН.
«Очікується, що до кінця року ВВП зросте до 2,9%, інфляція не перевищить 10,8%, облікова ставка буде знижена до 20−18%, накопичені потужні міжнародні резерви у $42 млрд. Всі ці фактори спонукатимуть банківський сектор до активного розвитку», — вважає експерт.
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Так, на думку банкіра, у вересні-жовтні умови за більшістю популярних банківських депозитних та кредитних продуктів суттєво зміняться:
  • середні ставки за «комерційними» іпотечними програмами залежно від умов кредиту (терміну погашення та суми першого внеску) можуть знизитися в середньому на 3−5%;
  • середні ставки за гривневими депозитами з розміщенням від 3 міс. до 6 міс. будуть знижуватись до рівня 14% з «чистим» прибутком до 6% річних;
  • середні ставки на гривневі вклади з розміщенням від 6 міс. до 1 року знизяться до 15−16%;
  • середні ставки за автокредитами на нові авто скоротяться на 3−5% - нарахування для клієнтів, залежно від розміру першого внеску та терміну кредиту, складуть до 3−11% річних.
За півтора-два місяці, як прогнозує фахівець, в сегменті іпотечного кредитування комерційні банківські програми потенційно зможуть скласти конкуренцію державній програмі «єОселя», а кількість виданих іпотечних кредитів може зрости майже вдвічі — до 900−1000 кредитів на місяць (для порівняння, за даними НБУ, у червні сумарна кількість виданих іпотек за програмою «єОселя» та за власними програмами банків склало 527 кредитів). Також очікується поновлення іпотечних програм в щонайменше в третині банків (наразі активні іпотечні програми діють лише в 5 банках).
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«Звісно наразі неможливо врахувати воєнні ризики, можливі наслідки терористичних атак ворога та їхній вплив на економіку, на суспільні настрої. Проте керівники банків налаштовані досить оптимістично: економіка зараз досить міцна, щоб вдало пройти осінньо-зимовий період», — резюмував Мамедов.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Порівняти і підібрати кредит можна тут

За матеріалами:
УНІАН
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