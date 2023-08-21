Іпотека під час війни: яка середня ставка за кредитом на житло — Finance.ua

Іпотека під час війни: яка середня ставка за кредитом на житло Сьогодні 09:01 — Кредит&Депозит

Іпотека під час війни: яка середня ставка за кредитом на житло

Банки України в червні 2023 року видали 527 іпотечних кредитів на загальну суму 754,1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«Результати щомісячного опитування банків щодо наданих населенню іпотечних кредитів свідчать про зростання обсягу та кількості іпотечних кредитів порівняно з травнем більш ніж удвічі передусім завдяки активізації пільгового кредитування в межах програми „єОселя“», — сказано в повідомленні.

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Про видачу нової іпотеки в червні поінформували п’ять банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середня ставка на іпотечний кредит

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в червні 7,9% (у травні - 8,1%).

Де найбільше видають іпотек

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у червні видані:

в місті Києві та Київський області - 223 договори на загальну суму 377,9 млн грн (50,1% від загального обсягу);

Львівській області (25 договорів на 41,8 млн грн);

Рівненській (30 на 41,6 млн грн);

Вінницькій (26 на 37,5 млн грн).

Під час опитування в липні 2023 року відповіді надали 26 банків, частка яких у загальному валовому іпотечному портфелі на кінець 2021 року становила 94,9%.

Інфографіка: НБУ

Довідка Finance.ua:

Мінекономіки пропонує, щоб перший внесок 20% за молодих українців сплачували громади;

щомісячна виплата на середню однокімнатну квартиру за розширеною програмою єОселя 7% в Києві в середньому становитиме 16 000 грн на місяць, у Львові — 17 000 грн, в Дніпрі — 12 000 грн, в Одесі — 10 000 грн, а в Івано-Франківську — 6000 грн.



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