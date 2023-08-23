Українці щомісячно беруть понад 650 тисяч мікропозик: яка середня сума кредиту та скільки грошей заборгували (інфографіка) — Finance.ua

Українці щомісячно беруть понад 650 тисяч мікропозик: яка середня сума кредиту та скільки грошей заборгували (інфографіка) Вчора 11:01 — Кредит&Депозит

Українці щомісячно беруть понад 650 тисяч мікропозик: яка середня сума кредиту та скільки грошей заборгували (інфографіка)

Цьогоріч на місяць українці беруть в середньому 650 тисяч мікропозик.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані НБУ.

За півроку 2023 видано 3 884 875 мікрокредитів на суму 18,4 млрд грн. Для порівняння, за весь 2022 українці взяли в МФО мікропозик загалом на 23,9 млрд грн.

Після занепаду галузі МФО у першій половині 2022, в середньому, цьогоріч за місяць українці беруть 650 тисяч мікропозик. Це майже у 1,5 рази більше, ніж у 2022, але все ще у 1,8 рази менше до відповідного періоду 2021: тоді на місяць, в середньому, видавалося 1,17 млн мікрокредитів.

Інфографіка: Опендатабот

Проте кількість виданих кредитів щокварталу збільшується. Так, за ІІ квартал (квітень-червень) приріст склав 7%. У порівнянні з І кварталом поточного року, коли приріст складав 18%, темпи дещо вщухли.

Середня сума кредиту дещо зменшилася у другому кварталі: на 7% — з 4931 грн до 4564 грн. Для порівняння, торік у ІІ кварталі середня сума складала 3810 грн, а у ІІ кварталі 2021 — 4468 грн.

Інфографіка: Опендатабот

Наразі українці заборгували МФО 8,9 млрд грн. Це у 1,7 разів менше заборгованості на 01.07.2021, тоді вона складала 14.9 млрд грн і на 22% менше суми заборгованості на кінець І півріччя 2022 (11.4 млрд грн).

Інфографіка: Опендатабот

На відміну від 2022, заборгованість за кредитами продовжує зростати: +1,4% за квартал. Проте у порівнянні до початку поточного року, коли приріст за квартал сягнув 9,4%, зростання заборгованостей дещо знизилось.

Від початку повномасштабної війни кількість зареєстрованих фінансових компаній скоротилася на третину: з 935 на початок 2022 до 629 на липень поточного року.

Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

НБУ ініціював законопроект 9422 щодо відповідального кредитування та ефективного регулювання на ринку небанківських фінансових послуг;

згідно з запропонованим законом, планується встановити граничні розміри процентних ставок, зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача, запровадити додаткові штрафні санкції за порушення встановлених вимог тощо

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