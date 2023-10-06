Бюджетний комітет оновив зміни для законопроекту про військовий ПДФО — Finance.ua

Бюджетний комітет оновив зміни для законопроекту про військовий ПДФО Сьогодні 12:29 — Казна та Політика

Бюджетний комітет оновив зміни для законопроекту про військовий ПДФО

Комітет з питань бюджету Верховної Ради України оновив цього ранку схвалені напередодні зміни до рекомендованого до другого читання проєкту закону № 10 037 з військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та акцизу.

Про це повідомила голова Бюджетної комісії народного депутата Роксолана Підласа.

«З 1 жовтня до 31 грудня 2023 року „військовий ПДФО“ спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн)», — розповіла вона.

Крім того, з 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено або скасовано режим воєнного стану — «військовий ПДФО» розподіляється у таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн);

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн);

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

«Всі інші параметри законопроєкт рекомендуються залишити без змін», — додала Підласа.

Як уточнив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram , у Бюджетному комітеті за таке оновлення проєкту закону проголосували 22 члени, і ще двоє - утрималися.

«Залишилась норма, що забирають 100%, але змінюється пропорція, як використовуються ці гроші вже в рамках загального бюджету. Єдине, що з нового року 10% - буде потім прямо спрямовано військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО», — розповів нардеп.

Крім того, у законопроєкті залишається ретроспективна норма щодо 1 жовтня 2023 року.

«Ось це важлива частина: Комітет з питань оборони погоджує напрями використання „військового ПДФО“, які надійдуть до ДСЗІ та Мінстратегпрому», — каже Железняк.

Він також висловив сумніви, що в Раді це «суттєво спростить розгляд поправок у залі, а їх там уже буде 910 поправок».

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про перенаправлення податку на доходи військових із місцевих бюджетів до державного бюджету. Рішення підтримали 236 депутатів;

учора, 5 жовтня, Комітет з питань бюджету ВРУ схвалив до другого читання законопроєкт щодо «військового ПДФО» та акцизу, до якого були внесені зміни.



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