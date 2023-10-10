Виділили понад пів мільярда на ремонт столичного госпіталю: Кличко доручив перевірити доцільність витрат — Finance.ua
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Виділили понад пів мільярда на ремонт столичного госпіталю: Кличко доручив перевірити доцільність витрат

Казна та Політика
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Після резонансу щодо тендеру на капітальний ремонт в «Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни» Віталій Кличко доручив провести позапланову перевірку щодо заявленої вартості ремонтних робіт.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму telegram-каналі.
«Після інформації, оприлюдненої деякими інтернет-виданнями, доручив Департаменту фінансового контролю та внутрішнього аудиту КМДА здійснити позапланову перевірку щодо проведення тендеру та заявленої вартості ремонтних робіт у „Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни“, де місто планує створити великий реабілітаційний центр для військових», — написав Віталій Кличко.
Госпіталь оголосив тендер майже на 535 млн гривень. Планувалося відремонтувати фасад, дах та замінити вікна, проте в суспільстві виникли питання щодо необхідності настільки великої суми.
В результаті мер Києва Віталій Кличко доручив Департаменту фінансового контролю та внутрішнього аудиту КМДА провести позапланову перевірку.
Окрім цього столична влада підготувала звернення до правоохоронних органів, щоб перевірити дотримання процедур і їх прозорість щодо ремонту «Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни».
Якщо будуть виявлені порушення та завищення цін, мер Києва скасує тендер та оголосить про новий. За результатами перевірок будуть ухвалені рішення й щодо відповідальних осіб, в тому числі й кадрові, — наголосив Кличко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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