Виділили понад пів мільярда на ремонт столичного госпіталю: Кличко доручив перевірити доцільність витрат — Finance.ua

Виділили понад пів мільярда на ремонт столичного госпіталю: Кличко доручив перевірити доцільність витрат Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Після резонансу щодо тендеру на капітальний ремонт в «Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни» Віталій Кличко доручив провести позапланову перевірку щодо заявленої вартості ремонтних робіт.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму telegram-каналі.

«Після інформації, оприлюдненої деякими інтернет-виданнями, доручив Департаменту фінансового контролю та внутрішнього аудиту КМДА здійснити позапланову перевірку щодо проведення тендеру та заявленої вартості ремонтних робіт у „Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни“, де місто планує створити великий реабілітаційний центр для військових», — написав Віталій Кличко.

Госпіталь оголосив тендер майже на 535 млн гривень. Планувалося відремонтувати фасад, дах та замінити вікна, проте в суспільстві виникли питання щодо необхідності настільки великої суми.

В результаті мер Києва Віталій Кличко доручив Департаменту фінансового контролю та внутрішнього аудиту КМДА провести позапланову перевірку.

Окрім цього столична влада підготувала звернення до правоохоронних органів, щоб перевірити дотримання процедур і їх прозорість щодо ремонту «Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни».

Якщо будуть виявлені порушення та завищення цін, мер Києва скасує тендер та оголосить про новий. За результатами перевірок будуть ухвалені рішення й щодо відповідальних осіб, в тому числі й кадрові, — наголосив Кличко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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