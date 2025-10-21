День финансов: продление военного положения, изменения в бюджет, повышение налога на прибыль для банков Сегодня 17:30

Во вторник, 21 октября, Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 3 февраля, были приняты изменения в бюджет, где определены выплаты на оборону. Также приняли новые выплаты на детей.

Изменения в Бюджет-2025

Как сообщила Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, законопроект № 14103 предлагает увеличить расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн. Подробности читайте по ссылке.

Также Минобороны планирует усилить контроль над оборонными закупками: появятся две новые профессии.

Повышение налога на прибыль для банков

Налогообложение будет действовать с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно, и ставка будет начисляться раз в квартал. Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль для банков. Согласно законопроекту, ставка налога для банков вырастет 25% до 50%. Налогообложение будет действовать с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно, и ставка будет начисляться раз в квартал.

В то же время банкам может потребоваться докапитализация в случае повышения налога.

Выплаты на детей

Правительство повышает выплаты родителям-воспитателям и приемным родителям детей-сирот. Комитет Совета по социальной политике согласовал законопроект о «детских выплатах» ко второму чтению — парламент рассмотрит его в ближайшее время. Подробно о суммах — здесь.

Пособие по частичной безработице

Пособие по частичной безработице — это вид государственной поддержки для застрахованных лиц, потерявших часть заработка или дохода. Выплаты предоставляются работникам и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), если они претерпели уменьшение объемов работы из-за обстоятельств, не зависящих от них.

Тепло в домах

Как заявил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко, снижение температуры на улице соответственно привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца. В течение 10 дней тепло должно появиться в домах по всей Украине.

Цены на квартиры в Украине осенью

Во многих регионах наблюдается рост стоимости квадратного метра. Киев остается самым дорогим городом: средняя стоимость квадратного метра в столице — $1 411/м². О ценах, спросе и предложении на рынке жилья в сентябре рассказываем в исследовании.

Украинцы стали чаще платить картами

Общее количество операций по платежным картам в Украине за девять месяцев 2025 года выросло на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Денежные объемы увеличились на 16,3%.

🧐Кстати, сегодня отправить средства за границу можно несколькими способами: международным переводом, криптовалютой или наличными. Рассказываем о преимуществах и недостатках каждого варианта в новой статье:

Укрпочта снижает цены на доставку

Теперь отправить посылку по этому тарифу можно на Филиппины, в Аргентину, Чехию, Узбекистан, Катар, Боливию, Шри-Ланку, Танзанию, Замбию, Парагвай, Монголию и Азербайджан. Обновление тарифного пакета позволит украинцам экономить до 30% на доставке.

SkyUp распродает авиабилеты

Авиакомпания SkyUp Airlines объявила специальную акцию на все рейсы из и в Кишинев — билеты можно приобрести от 20 евро в одну сторону.

