0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: продление военного положения, изменения в бюджет, повышение налога на прибыль для банков

15
Во вторник, 21 октября, Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 3 февраля, были приняты изменения в бюджет, где определены выплаты на оборону. Также приняли новые выплаты на детей.
Изменения в Бюджет-2025
Бюджетный комитет принял изменения в Бюджет-2025 в целом. Как сообщила Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, законопроект № 14103 предлагает увеличить расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд грн. Подробности читайте по ссылке.
  • Также Минобороны планирует усилить контроль над оборонными закупками: появятся две новые профессии.
Повышение налога на прибыль для банков
Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль для банков. Согласно законопроекту, ставка налога для банков вырастет с 25% до 50%. Налогообложение будет действовать с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно, и ставка будет начисляться раз в квартал.
Выплаты на детей
Правительство повышает выплаты родителям-воспитателям и приемным родителям детей-сирот. Комитет Совета по социальной политике согласовал законопроект о «детских выплатах» ко второму чтению — парламент рассмотрит его в ближайшее время. Подробно о суммах — здесь.
Пособие по частичной безработице
Пособие по частичной безработице — это вид государственной поддержки для застрахованных лиц, потерявших часть заработка или дохода. Выплаты предоставляются работникам и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), если они претерпели уменьшение объемов работы из-за обстоятельств, не зависящих от них.
Тепло в домах
Как заявил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко, снижение температуры на улице соответственно привело к увеличению потребления электроэнергии более чем на 20% с начала месяца. В течение 10 дней тепло должно появиться в домах по всей Украине.
Цены на квартиры в Украине осенью
Во многих регионах наблюдается рост стоимости квадратного метра. Киев остается самым дорогим городом: средняя стоимость квадратного метра в столице — $1 411/м². О ценах, спросе и предложении на рынке жилья в сентябре рассказываем в исследовании.
Украинцы стали чаще платить картами
Общее количество операций по платежным картам в Украине за девять месяцев 2025 года выросло на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Денежные объемы увеличились на 16,3%.
🧐Кстати, сегодня отправить средства за границу можно несколькими способами: международным переводом, криптовалютой или наличными. Рассказываем о преимуществах и недостатках каждого варианта в новой статье:
💰Переводы, криптовалюта или наличные: варианты помощи родственникам за границей
Укрпочта снижает цены на доставку
Теперь отправить посылку по этому тарифу можно на Филиппины, в Аргентину, Чехию, Узбекистан, Катар, Боливию, Шри-Ланку, Танзанию, Замбию, Парагвай, Монголию и Азербайджан. Обновление тарифного пакета позволит украинцам экономить до 30% на доставке.
SkyUp распродает авиабилеты
Авиакомпания SkyUp Airlines объявила специальную акцию на все рейсы из и в Кишинев — билеты можно приобрести от 20 евро в одну сторону.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems