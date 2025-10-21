0 800 307 555
В НБУ рассказали, вырастут ли цены на бензин до 2026 года

В Нацбанке прогнозируют, что цены на топливо в Украине вырастут — причем уже к концу 2025 года. Впрочем, рост не будет резким, а потому существенного изменения цен на АЗС, в т. ч. на бензин, вероятнее всего, удастся избежать.
Как отметил регулятор, достичь этого удастся, в частности, из-за отсрочки вступления в силу требования об обязательном добавлении биоэтанола к бензину — до 1 января 2026-го. Поэтому норма не будет отражаться на ценах топлива по крайней мере до конца этого года.
Кроме того, рост цен на топливо будет относительно низким и стабильным до конца года благодаря уменьшению волатильности мировых цен на нефть, то есть меньшей резкости и частоте колебаний.
В 2026 году цены на бензин вырастут

В то же время Нацбанк ожидает, что с начала 2026 года цены на топливо начнут расти в ускоренном режиме. Причиной этого, как объясняют, станет запланированный рост акцизов:
  • на бензин — с текущих 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро;
  • на дизель — с 215,7 евро за 1000 литров до 253,8 евро;
  • на автогаз — со 173 евро за 1000 литров до 198 евро.
Это, отметили в Нацбанке, ощутимо отразится на стоимости горючего в стране.
«Темпы роста цен ускорятся», — прогнозируют в регуляторе.
Ранее Finance.ua сообщал, что в Украине оснований для резкого скачка цен на бензин в октябре нет. Однако эксперты предупреждают о возможном подорожании, которое ограничится 20−60 коп/л. Средняя цена горючего А-95 составляет 58,8 грн/л, и даже после коррекции не превысит 59,4 грн/л.
