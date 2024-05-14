День финансов: прибыль банков, условия отмены валютных ограничений, одобрение Ukraine Facility на 50 миллиардов евро — Finance.ua

День финансов: прибыль банков, условия отмены валютных ограничений, одобрение Ukraine Facility на 50 миллиардов евро Сегодня 17:50

Во вторник, 14 мая, расскажем, куда инвестировать 100 тыс. гривен и где в Украине закрывается больше всего бизнесов.

Прибыль банков. Как Как свидетельствуют данные Национального банка, чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за первый квартал 2024 года составила 40,518 млрд гривен, что на 18% больше, чем в январе-марте прошлого года.

ставки по кредитам для населения. Также банки Украины в апреле 2024 снизили для населения.

Украина Facility. Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам одобрил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 50 миллиардов евро. В ближайшее время в госбюджет поступит 1,9 млрд евро.

Добавим, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Отмена валютных ограничений. Глава НБУ Андрей Пышный Глава НБУ Андрей Пышный заявил , что регулятор работает над следующим пакетом смягчения валютных ограничений. По его словам, успех валютной либерализации во многом зависит от того, насколько ответственными будут предприятия.

Банковские вклады. Нардеп Даниил Гетманцев Нардеп Даниил Гетманцев сообщил , что вклады в гривне возобновили рост. С начала войны банковские вклады в гривне выросли на 80%. Как доля от ВВП, такие депозиты увеличились с 18,6% на конец 2021 года до 24,9% ВВП на конец 2023 года. По его словам, это максимум за последние 10 лет.

Если у вас есть 100 тыс. гривен и вы их не планируете тратить, но не знаете, как инвестировать — предлагаем рассмотреть несколько интересных вариантов:

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Деятельность ФЛП. За первые 4 месяца 2024 года За первые 4 месяца 2024 года прекратили свою деятельность почти 31 тысяча ФЛП. Чаще всего закрываются ФЛП, работающие в сфере розничной торговли. Больше всего бизнесов закрывается в Киеве.

Удостоверение ветерана в «Дія». Минцифры Минцифры планирует добавить удостоверение ветерана в приложение «Дія». Проходит бета-тест для проверки работы новой функции. Цифровой документ значительно упростит жизнь ветеранов и их семей, ведь вместо бумажного удостоверения можно будет показать электронное с подробной информацией, а также пошерить его в «Дія».

сотрудников в Силах обороны, и ветеранов: для 68% айтишников в армии сохраняют рабочие места, а для 60% - денежные выплаты. Как свидетельствуют результаты исследования Dou.ua, украинские ІТ-компании пытаются поддерживать и своих: для 68% айтишников в армии сохраняют рабочие места, а для 60% - денежные выплаты.

Бронирование от мобилизации. Кабмин Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения.

уточнить свои данные в ТЦК или в электронном кабинете военнообязанного в соответствии с новым законом о мобилизации. В Минобороны добавили , что имеющие бронирование государственные служащие должныили в электронном кабинете военнообязанного в соответствии с новым законом о мобилизации.

блокировкой банковского счета в результате неуплаты штрафов за нарушение правил военного учета, все равно Отметим, что мужчины, которые могут столкнуться св результате неуплаты штрафов за нарушение правил военного учета, все равно смогут гасить свои кредиты через специальный счет, который будет для них создан для этой цели.

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