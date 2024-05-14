Встигніть долучитися! Що готує Invest Talk Summit 2024, та кому ні за що не можна його пропустити — Finance.ua

Встигніть долучитися! Що готує Invest Talk Summit 2024, та кому ні за що не можна його пропустити Сьогодні 14:40

Встигніть долучитися! Що готує Invest Talk Summit 2024, та кому ні за що не можна його пропустити

Вже цієї суботи, 18 травня, інвестори зберуться на найголовнішому заході року для тих, хто шукає шляхи вигідного примноження свого капіталу. Мета дев’ятигодинної програми Invest Talk Summit — відповісти на актуальні запити інвесторів щодо дієвих методик та варіантів інвестування у 2024 році.

Про що Invest Talk Summit 2024?

Відвідувачі заходу отримають унікальну можливість дізнатися про способи заробити на різних активах — від фондових ринків до криптовалюти. Ринок інвестування досить широкий, тож запрошені нами експерти розкриють якомога більше тем, знання про які можуть стати в нагоді навіть найвибагливішивим інвесторам.

Зокрема спікери говоритимуть про:

Неочевидні схеми та лайфхаки в інвестуванні (експерт — Тарас Гук, адвокат, ютубер, роздрібний інвестор).

Інвестиція в с/г землю (експерт — Олександр Чорний, співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest).

Криптотренди 2024: на що звертати увагу та як створити збалансований портфель (спікер — Антон Дзюба, CEO & Co-Founder Doubletop).

Фонди колективного інвестування (спікер — Андрій Усенко, співзасновник Твоє Коло та співвласник КУА Профіт)

Як отримувати пасивний дохід від фондового ринку 1000 $ в місяць (спікер — Андрій Масло, Founder & CEO у Investudio).

Ці та інші теми, які стосуються інвестиційних можливостей та прогнозів щодо розвитку ринку у найближчі роки, експерти ретельно досліджуватимуть просто під час заходу. До того ж гості саміту зможуть долучитися до дискусії з провідними фахівцями на теми:

1. У пошуках золотої ніші: куди вигідно інвестувати сьогодні?

Учасниками дискусії стануть експерти з беззаперечним досвідом з питань інвестування, серед яких засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S Ерік Найман, фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, інвестор, співзасновник УкрІнвестКлуб (переможець фіневордс Influencer року на Інвестиційному ринку) Дмитро Карпіловський та інші.

В межах дискусії спікери говоритимуть про потенційно успішні напрямки для інвестицій до та після перемоги України у війні з росією, про технологічні інновації та їх вплив на ринки, про інвестиції у творчість, предмети розкоші, золото та інші новітні напрямки, а також про те як шукати активи з великим потенціалом зростання.

2. Чого чекати українському ринку інвестицій у 2024 році, куди інвестори вкладатимуть кошти?

В дискусії візьмуть участь беззаперечні лідери думок у сфері інвестицій — заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса, Директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина, принципал Horizon Capital Денис Сичков та інші.

Говоритимуть фахівці про розвиток геополітичних подій та прогнозування їх впливу на ринки, а також про перспективи реструктуризації зовнішнього боргу України та вплив цих процесів на ринки: фондовий, валютний, інвестиції в Україну.

Для кого цей захід?

Відвідати Invest Talk Summit варто усім, кого цікавлять новітні методи інвестування, тренди ринку, а також тим, хто шукає варіанти залучення партнерів для спільного інвестування у більші та вигідніші проєкти.

Учасники заходу отримають унікальну нагоду обмінятися знаннями та досвідом як з іншими інвесторами, так і з експертами. Такі знайомства принесуть користь, адже більш досвідчені члени ком’юніті зможуть зорієнтувати початківців у цій сфері щодо інвестиційних стратегій, управління ризиками та інших аспектів інвестування.

Як долучитися?

Для цього достатньо лише придбати квитки за посиланням . Безперечно, офлайн-участь — це шлях до корисних знайомств та нового партнерства. Однак для тих, хто не має змоги відвідати саміт особисто, організатори передбачили можливість онлайн-участі. До того ж онлайн-учасники зможуть долучитися до розіграшу призів та за результатами саміту отримати відеозапис та презентації конференції.

Крім того, на тих, хто збирається прийти на захід у компанії друзів чи партнерів, чекає приємний бонус — можливість отримати до 20% знижки на квитки.

Не зволікайте та поспішіть придбати квиток до свого фінансово стабільного майбутнього!

Хто допоміг з проведенням саміту

Серед партнерів цьогоріч Біржовий університет — єдиний в Україні центр із 5-рівневою системою навчань у ніші інвестування в цінні папери. Тут початківці вчаться розбиратися з фондовим ринком, складають стратегію та купують активи. Тоді як досвідчені інвестори прокачують навички та нарощують прибутковість після навчання.

Також до організації заходу долучилася ТМ Villa UA, що виробляє натуральні українські вина європейської якості. П’янкий партнер вечора буде пригощати гостей на Invest Talk Summit 2024.

Проведення заходу цього року можливе завдяки підтримці надійних спонсорів. Тож організатори щиро вдячні партнерам за підтримку!

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