У Міноборони відповіли, чи потрібно йти до ТЦК з правом відстрочки від призову — Finance.ua

У Міноборони відповіли, чи потрібно йти до ТЦК з правом відстрочки від призову Сьогодні 15:16 — Особисті фінанси

У Міноборони відповіли, чи потрібно йти до ТЦК з правом відстрочки від призову

Державні службовці, які мають бронювання, мають уточнити свої дані в ТЦК або в електронному кабінеті військовозобов'язаного відповідно до нового закону про мобілізацію.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.

«Прибути до ТЦК — так, очевидно, тому що закон, який набуває чинності з 18 травня, говорить нам про те, що всі військовозобов'язані мають уточнити свої дані в ТЦК або за допомогою електронного кабінету, або до ЦНАП прийти. Тобто, принаймні три варіанти. Навіть ті, хто не підлягає бронюванню, можуть пройти, можливо, у них є підстави для відстрочки», — сказав він.

За словами Лазуткіна, серед держслужбовців категорії «А» бронюванню підлягає 100%, серед категорій «Б» і «В» — до 50%.

Нагадаємо, наразі у Верховній Раді розглядаються дві моделі можливого економічного бронювання працівників від мобілізації та військової служби. Перша з існуючих наразі моделей передбачає, що податки з зарплати військовозобов'язаного мають складати від 35 тисяч гривень, аби цієї суми вистачало на утримання одного українського бійця. Інший варіант передбачає «коли у вас є квота, безвідносно до якої ви від індустрії працюєте».

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