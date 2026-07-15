День финансов: повышение стоимости проезда, как долго собирать на квартиру, утилизация карт Сегодня 17:32

В среду, 15 июля, стало известно, сколько лет нужно работать, чтобы приобрести квартиру в Киеве, Виннице и Львове, также стало известно, что повышение зарплат больше не помогает бизнесу находить работников.

Почти 40% украинцев готовы уволиться из-за выгорания

Для 40% работников в Украине эмоциональное истощение и выгорание уже является причиной сменить работу. В то же время, большинство компаний до сих пор не обеспечивают сотрудникам психологической поддержки.

Также стало известно, что происходит на рынке вакансий в оборонке.

В то же время, повышение зарплат больше не помогает бизнесу находить работников.

Сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру

Самая недоступная покупка жилья остается для жителей западных регионов, хотя в конце 2 квартала 2026 года там наблюдается определенная стабилизация. Во Львове и Ужгороде для покупки 1-комнатной квартиры нужно откладывать полный доход в течение 8,8 года.

цены на квартиры и дома В то же время растут почти по всей стране.

Читайте также, в каких городах Украины аренда двухкомнатной квартиры стоит почти столько же, сколько однокомнатной.

С 15 июля проезд в Киеве уже 30 грн

Сегодня, 15 июля, в Киеве начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Также подорожал проезд в маршрутках — до 25 гривен. Как и на чем сэкономить — смотрите здесь

Также мы выяснили, стоит ли закупаться билетами по 8 грн.

Обновят ли шрифт на банкноте 2 тыс. грн

НБУ выразил благодарность профессиональному сообществу дизайнеров за сознательную позицию и профессиональное внимание к каждому элементу новой банкноты национальной валюты номиналом 2 000 гривен. Поэтому НБУ решил обновить стилистику надписи номинала новой банкноты.

Кстати, представим ситуацию: несколько лет назад в одном из банков вы оформили кредитную карту. Карта долго пылилась в ящике вашего письменного стола, вы даже несколько раз ею воспользовались. А сегодня вы четко понимаете, что эта кредитка вам не нужна. Как правильно поступить с ней?

Finance.ua выяснил, какой должна быть последовательность действий при закрытии банковской кредитной карты.

Что ожидает украинскую гривну, кредитные ставки и наши сбережения во втором полугодии 2026 года? Несмотря на ежедневные вызовы безопасности и атаки на инфраструктуру, финансовая система Украины демонстрирует уникальную устойчивость, а бизнес и граждане активно инвестируют в энергонезависимость.

этом выпуске вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов дает детальный макроэкономический и практический прогноз на ближайшие шесть месяцев.

В Украине изменят систему отопления

Верховная Рада приняла законопроект № 14067 о развитии эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения. Документ предусматривает обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, что позволит регулировать и учитывать тепло.

США меняют правила для международных посылок

С 24 июля США вводятся новые правила таможенного оформления международных отправлений. Вместо единой ставки пошлины в 10% будут применяться ставки в зависимости от категории товара, для каждого отправления станет обязательным указание 10-значного кода товара по УКТ ВЭД, а порог стоимости для упрощенного оформления увеличится с 800 до 2500 долларов.

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