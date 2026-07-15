Украина будет производить 20 млн дронов в год — Зеленский Сегодня 18:10

Президент Украины Владимир Зеленский

В настоящее время Украина производит 10 млн дронов в год и планирует удвоить объем производства.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время торжеств по случаю Дня Украинской Государственности в Киеве, передает РБК-Украина.

Президент напомнил, что когда он озвучивал план производства 1 млн дронов в год, было много скепсиса по поводу этого заявления.

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«Я помню как впервые озвучил публично план государства: 1 миллион дронов в год. Было много скепсиса повсюду: и внутри, и извне. А сейчас можем констатировать: мы делаем 10 миллионов дронов в год. 10, и будет 20», — отметил Зеленский.

Глава государства заверил, что Украина сделает это вместе с партнерами.

Украина может производить 20 млн дронов ракет в год

Напомним, заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник, выступая на Весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, в июне заявил о значительном потенциале украинской оборонной промышленности и призвал партнеров усилить финансирование и поддержку ключевых военных программ.

Он отметил, что украинская оборонная промышленность способна в перспективе производить до 20 миллионов беспилотников ежегодно, а также выпускать тысячи ракет разного назначения — как для глубоких ударов, так и для систем противовоздушной обороны.

Также Finance.ua писал , что Германия финансирует закупку 50 тыс. ударных беспилотников для Украины. Речь идет об ударных беспилотниках FPV-дронах Shrike, изготовленных крупным украинским производителем SkyFall. Дроны оснащены программным обеспечением от американской оборонно-технологической компании Auterion. Беспилотники предназначены для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на завершающем этапе полета.

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