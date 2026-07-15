«Я помню как впервые озвучил публично план государства: 1 миллион дронов в год. Было много скепсиса повсюду: и внутри, и извне. А сейчас можем констатировать: мы делаем 10 миллионов дронов в год. 10, и будет 20», — отметил Зеленский.
Глава государства заверил, что Украина сделает это вместе с партнерами.
Украина может производить 20 млн дронов ракет в год
Напомним, заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник, выступая на Весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, в июне заявил о значительном потенциале украинской оборонной промышленности и призвал партнеров усилить финансирование и поддержку ключевых военных программ.
Он отметил, что украинская оборонная промышленность способна в перспективе производить до 20 миллионов беспилотников ежегодно, а также выпускать тысячи ракет разного назначения — как для глубоких ударов, так и для систем противовоздушной обороны.
Также Finance.ua писал, что Германия финансирует закупку 50 тыс. ударных беспилотников для Украины. Речь идет об ударных беспилотниках FPV-дронах Shrike, изготовленных крупным украинским производителем SkyFall. Дроны оснащены программным обеспечением от американской оборонно-технологической компании Auterion. Беспилотники предназначены для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на завершающем этапе полета.