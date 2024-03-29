День финансов: потребности в мобилизации, отсрочка выплат по госдолгу, новая стоимость оформления загранпаспорта — Finance.ua

День финансов: потребности в мобилизации, отсрочка выплат по госдолгу, новая стоимость оформления загранпаспорта
Пятница, 29 марта. Украина получила ссуду от Японии и Британии и договорилась с США об отсрочке выплат по госдолгу.
$1,5 млрд ссуды от Японии и Британии. Украина получила 1,5 миллиарда долларов США ссуды в поддержку политики развития «Основы роста» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.
Также Украина и США подписали соглашение об отсрочке выплат по госдолгу.
НБУ отложил ускорение платежей в Украине. Национальный банк уточнил порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте через систему электронных платежей. В частности, НБУ отсрочил срок вступления в силу пункта об обязанности участника СЭП зачислить средства по платежной операции на счет получателя в течение часа с 1 мая 2024 года на 1 января 2025 года.
Сокращение депозитов. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорит, что в январе 2024 года произошло значительное сокращение депозитов, которое стало наибольшим оттоком средств с начала войны. Но никакой проблемы в этом нет. По его словам, это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре, в конце года. Уже по февралю рост вкладов в гривне возобновился.
Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев добавил, что в начале апреля ставки по гривневым вкладам будут в основном оставаться на стабильном уровне. Однако уже со второй половины месяца следует ожидать незначительной коррекции доходности.
Как ЕС повлияет на банковскую систему Украины? Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что вступление в ЕС кардинально изменит банковскую систему и финансовый сектор Украины. Он отметил, что Нацбанк тщательно проанализировал все евроинтеграционные обязательства Украины.
По мнению Томаша Фиалы, CEO инвестиционной компании Dragon Capital, вступление страны в Евросоюз влечет за собой резкий рост частных иностранных инвестиций.
Потребности в мобилизации. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что благодаря перераспределению нагрузки между отдельными частями и подразделениями, проведению обзора возможностей ВСУ, удалось «существенно уменьшить» потребности в мобилизации резервистов.
Кстати, по словам заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, приложение «Армия+» для украинских военнослужащих находится на стадии разработки. Оно позволит оцифровать бумажные журналы и рапорты, а также предоставлять ряд услуг.
Стоимость оформления загранпаспорта. С 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспорта. Так, изготовление паспорта в течение 3 или 7 рабочих дней обойдется в 1598 грн (вместо 1496 грн), а до 20 рабочих дней — 958 грн (вместо 856 грн).
Кроме того, стоимость транспортной карты в столице с 1 апреля составит 75 грн вместо 50 грн.
Цены на квартиры в Киеве. По данным сайта M2bomber, квартиры на вторичном рынке Киева ощутимо подорожали. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры здесь выросли более чем на 6 000 грн — со средних 53 453 грн до 59 520 грн. Заметно подорожали они и за месяц — почти на 3800 грн.
Поделиться новостью