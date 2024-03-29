День финансов: потребности в мобилизации, отсрочка выплат по госдолгу, новая стоимость оформления загранпаспорта — Finance.ua

День финансов: потребности в мобилизации, отсрочка выплат по госдолгу, новая стоимость оформления загранпаспорта Сегодня 17:50

Пятница, 29 марта. Украина получила ссуду от Японии и Британии и договорилась с США об отсрочке выплат по госдолгу.

$1,5 млрд ссуды от Японии и Британии. Украина Украина получила 1,5 миллиарда долларов США ссуды в поддержку политики развития «Основы роста» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.

отсрочке выплат по госдолгу. Также Украина и США подписали соглашение обпо госдолгу.

НБУ отложил ускорение платежей в Украине. Национальный банк Национальный банк уточнил порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте через систему электронных платежей. В частности, НБУ отсрочил срок вступления в силу пункта об обязанности участника СЭП зачислить средства по платежной операции на счет получателя в течение часа с 1 мая 2024 года на 1 января 2025 года.

Сокращение депозитов. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорит , что в январе 2024 года произошло значительное сокращение депозитов, которое стало наибольшим оттоком средств с начала войны. Но никакой проблемы в этом нет. По его словам, это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре, в конце года. Уже по февралю рост вкладов в гривне возобновился.

ставки по гривневым вкладам будут в основном оставаться на стабильном уровне. Однако уже со второй половины месяца следует ожидать незначительной коррекции доходности. Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев добавил , что в начале апрелябудут в основном оставаться на стабильном уровне. Однако уже со второй половины месяца следует ожидать незначительной коррекции доходности.

Как ЕС повлияет на банковскую систему Украины? Глава НБУ Андрей Пышный Глава НБУ Андрей Пышный заявил , что вступление в ЕС кардинально изменит банковскую систему и финансовый сектор Украины. Он отметил, что Нацбанк тщательно проанализировал все евроинтеграционные обязательства Украины.

рост частных иностранных инвестиций. По мнению Томаша Фиалы, CEO инвестиционной компании Dragon Capital, вступление страны в Евросоюз влечет за собой резкий

Потребности в мобилизации. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил , что благодаря перераспределению нагрузки между отдельными частями и подразделениями, проведению обзора возможностей ВСУ, удалось «существенно уменьшить» потребности в мобилизации резервистов.

приложение «Армия+» для украинских военнослужащих находится на стадии разработки. Оно позволит оцифровать бумажные журналы и рапорты, а также предоставлять ряд услуг. Кстати, по словам заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко,для украинских военнослужащих находится на стадии разработки. Оно позволит оцифровать бумажные журналы и рапорты, а также предоставлять ряд услуг.

Стоимость оформления загранпаспорта. С 1 апреля С 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспорта. Так, изготовление паспорта в течение 3 или 7 рабочих дней обойдется в 1598 грн (вместо 1496 грн), а до 20 рабочих дней — 958 грн (вместо 856 грн).

стоимость транспортной карты в столице с 1 апреля Кроме того,в столице с 1 апреля составит 75 грн вместо 50 грн.

Цены на квартиры в Киеве. По По данным сайта M2bomber, квартиры на вторичном рынке Киева ощутимо подорожали. За последние 6 месяцев цены на квадратные метры здесь выросли более чем на 6 000 грн — со средних 53 453 грн до 59 520 грн. Заметно подорожали они и за месяц — почти на 3800 грн.

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