День финансов: последствия атаки рф, 7 гаджетов во время блэкаутов, грантовые программы для бизнеса Сегодня 17:35

Пятница, 10 октября. Ночью россия совершила массированную атаку на Украину, использовав ударные беспилотники и ракеты разных типов. В результате российской массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты обесточено значительное количество потребителей в г. Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

Ситуация в энергосистеме, последствия

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в части регионов применены аварийные отключения электроэнергии. Самая сложная ситуация в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской областях. Непростая ситуация также на Днепропетровщине и Запорожье.

Стало известно, на каких железнодорожных вокзалах работают пункты несокрушимости.

При этом послы G7 провели срочные переговоры с Украиной.

А минист Гринчук обсудила защиту энергетики и прохождение отопительного сезона с США.

НБУ рассказал, как работает банковская система после атаки

Банковская система Украины работает стабильно, несмотря на массированную атаку. Объединенная сеть Power Banking обеспечивает непрерывный доступ к финансовым услугам даже при отсутствии электроэнергии.

7 бюджетных гаджетов, которые спасут во время блэкаутов

Чтобы не остаться без связи, тепла и света, следует заранее подготовиться и иметь под рукой несколько гаджетов, которые помогут пережить блэкауты с комфортом.

Новая налоговая декларация с арендной платы за сельхоз земли

С 1 января 2026 г. вводится новая форма налоговой декларации с арендной платы для земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

Соглашение о недрах

Как заявил министр экономики Алексей Соболев, в течение следующего года ожидаются первые три инвестиции в общий фонд восстановления США-Украина.

Грантовые программы для бизнеса

С 8 октября предприниматели из восьми прифронтовых областей могут подавать заявки на участие в двух грантовых программах — для самозанятых лиц, микробизнеса и для малых и средних предприятий.

«Киевгорстрой» готовится к возобновлению строительства

ЧАО «ХК «Киевгорстрой» готовит генподрядчиков к возобновлению строительства на объектах и ​​реструктуризации долговых обязательств.

🧐Finance.ua подготовил рейтинг кредитных карт с кешбэком. Такие карты сочетают в себе сразу несколько функций, упрощающих жизнь их владельцам.

Какую работу ищут украинцы всех возрастов

Рынок труда в Украине в 2025 году демонстрирует дисбаланс: спрос на молодых работников растет, в то же время увеличивается количество соискателей старшего возраста. Государственная служба занятости отследила спрос и предложение на рынке труда, определяет, какие вакансии интересуют молодежь, а какие — клиентов старшего возраста.

Новые водительские услуги украинцы будут получать в «Дія»

Теперь украинцы смогут управлять своими номерными знаками онлайн — без необходимости посещать Сервисные центры МВД. Благодаря новой функции пользователи смогут оставлять свои номерные знаки после перерегистрации транспортного средства или замены техпаспорта через «Дія». Впоследствии эти номера можно будет закрепить за новым автомобилем.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.