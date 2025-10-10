0 800 307 555
НБУ розповів, як працює банківська система після нічної атаки

НБУ розповів, як працює банківська система після нічної атаки
НБУ розповів, як працює банківська система після нічної атаки
Банківська система України працює стабільно попри масовану атаку. Об’єднана мережа Power Banking забезпечує безперервний доступ до фінансових послуг навіть за відсутності електроенергії.
Про це повідомили у Нацбанку.
Там нагадали, що після чергової масованої атаки росії на енергетичну інфраструктуру частково відсутнє енергопостачання в Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Дніпропетровській областях та місті Києві.
Попри це банківська система в Україні продовжує працювати стабільно — як у найбільш постраждалих регіонах, так і по країні загалом. Безготівкові розрахунки, мобільні застосунки банків, мережі банкоматів і POS-терміналів функціонують без збоїв.

Як працює Power Banking

Відділення мережі Power Banking обладнані альтернативними джерелами енергії, резервними каналами зв’язку та посиленою інкасацією готівки. У багатьох з них також збільшено кількість персоналу для швидшого обслуговування клієнтів.
Наразі до мережі входить понад 2400 відділень у більш ніж 370 населених пунктах України — це фактично кожне друге банківське відділення в країні.
Завдяки цьому навіть під час екстрених відключень електроенергії громадяни мають доступ до своїх коштів і можуть отримувати всі необхідні банківські послуги.
Деталі та актуальний перелік працюючих відділень можна переглянути на сайті power.bank.gov.ua.

Все працює у штатному режимі

Національний банк України повідомляє, що всі інформаційні та платіжні системи НБУ функціонують без перебоїв. Підтримується постійна комунікація з банками щодо стабільної роботи мережі Power Banking і всієї фінансової інфраструктури.
Проблеми виникли лише в одного великого банку — через збій у партнерській онлайн-інфраструктурі. Наразі команда цього банку вже працює над відновленням роботи. Детально про це Finance.ua писав тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
