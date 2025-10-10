НБУ розповів, як працює банківська система після нічної атаки Сьогодні 16:48

Банківська система України працює стабільно попри масовану атаку. Об’єднана мережа Power Banking забезпечує безперервний доступ до фінансових послуг навіть за відсутності електроенергії.

Про це повідомили у Нацбанку.

Там нагадали, що після чергової масованої атаки росії на енергетичну інфраструктуру частково відсутнє енергопостачання в Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Дніпропетровській областях та місті Києві.

Попри це банківська система в Україні продовжує працювати стабільно — як у найбільш постраждалих регіонах, так і по країні загалом. Безготівкові розрахунки, мобільні застосунки банків, мережі банкоматів і POS-терміналів функціонують без збоїв.

Як працює Power Banking

Відділення мережі Power Banking обладнані альтернативними джерелами енергії, резервними каналами зв’язку та посиленою інкасацією готівки. У багатьох з них також збільшено кількість персоналу для швидшого обслуговування клієнтів.

Наразі до мережі входить понад 2400 відділень у більш ніж 370 населених пунктах України — це фактично кожне друге банківське відділення в країні.

Завдяки цьому навіть під час екстрених відключень електроенергії громадяни мають доступ до своїх коштів і можуть отримувати всі необхідні банківські послуги.

Деталі та актуальний перелік працюючих відділень можна переглянути на сайті power.bank.gov.ua

Все працює у штатному режимі

Національний банк України повідомляє, що всі інформаційні та платіжні системи НБУ функціонують без перебоїв. Підтримується постійна комунікація з банками щодо стабільної роботи мережі Power Banking і всієї фінансової інфраструктури.

Проблеми виникли лише в одного великого банку — через збій у партнерській онлайн-інфраструктурі. Наразі команда цього банку вже працює над відновленням роботи. Детально про це Finance.ua писав тут

