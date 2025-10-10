0 800 307 555
22 штата США находятся в рецессии или на грани спада: почему так

22 штата США находятся в рецессии или на грани спада: почему так
Двадцать два американских штата находятся в состоянии рецессии или близки к этому, согласно анализу Moody’s Analytics.
Как передает Axios, к такому выводу пришел главный экономист Moody’s Марк Занди.
По словам аналитика, экономические трудности наблюдаются по всей стране — от штата Вашингтон до Виргинии и Мэна — и охватывают около трети общего валового внутреннего продукта США.
Причины

Занди объясняет ситуацию сочетанием нескольких факторов — замедлением иммиграции, ростом пошлин и сокращением федеральных рабочих мест.
Его расчеты базируются на данных по состоянию на конец августа перед остановкой работы федерального правительства.
Занди создал специальный индекс, учитывающий данные о занятости на уровне штатов, а также другие показатели, в том числе промышленное производство, личные доходы и объемы строительства жилья.
Штаты, получившие негативное значение индекса, он отнес к категории находящихся в рецессии. Другие — либо все еще растут, либо «держатся на плаву».
В целом, на федеральном уровне экономика США пока не находится в рецессии, а национальный уровень безработицы в августе оставался относительно низким.
Больше всего пострадали штаты, зависимые от сельского хозяйства и промышленности, которые, по словам Занди, более чувствительны к повышению пошлин. Он также отметил, что усиление иммиграционной политики сдерживает экономический рост, а сокращение федеральных рабочих мест особенно отразилось на Виргинии и Мериленде.
Уровень безработицы в столице Вашингтоне в августе составил 6% - самый высокий показатель в стране.
Какие штаты в рецессии

К уже находящимся в рецессии штатам аналитик относит Айову, где фермеры понесли убытки от торговых ограничений, а также Канзас, Южную Дакоту, Джорджию, Иллинойс и Орегон, экономики которых имеют значительную долю промышленности.

Лучшие показатели

Техас и Флорида сохраняют динамичный рост благодаря притоку населения.
Находящиеся в категории «на грани спада» Нью-Йорк и Калифорния могут определить дальнейшее направление для национальной экономики.
«Если Нью-Йорк и Калифорния пойдут вниз, страна войдет в рецессию», — предостерег Занди.
«Мой вывод не в том, что экономика уже в рецессии, но она очень близка к этому», — добавил он.
По материалам:
Укрінформ
