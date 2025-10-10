Рейтинг бензиновых автомобилей, которые чаще всего покупают украинцы Сегодня 21:02 — Технологии&Авто

Рейтинг бензиновых автомобилей, которые чаще всего покупают украинцы

В сентябре автопарк Украины пополнился более чем на 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями — это на 27% больше, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.

Из этого количества более 2,1 тыс. составляют новые автомобили (+2%), а 10,5 тыс. — подержанные (+34%).

Топ-5 новых бензиновых легковушек

Hyundai Tucson — 203 ед. Mazda CX-5 — 164 ед. Kia Sportage — 118 ед. Skoda Kodiaq — 108 ед. Skoda Octavia — 100 ед.

Топ-5 подержанных бензиновых авто, ввезенных из-за границы

Volkswagen Golf — 701 ед. Volkswagen Tiguan — 592 ед. Audi Q5 — 560 ед. Nissan Rogue — 487 ед. Audi A4 — 332 ед.

Ранее Finance.ua сообщал , что самым популярным автомобилем в Европе стал кроссовер Volkswagen T-Roc. Его ближайшие конкуренты — Dacia Sandero и Toyota Yaris Cross.

Справка Finance.ua:

правительство Украины дало «зеленый свет» на запуск новых цифровых услуг для водителей в приложении «Дія». Теперь украинцы смогут управлять своими номерными знаками онлайн без необходимости посещать Сервисные центры МВД;

Между тем специалисты фиксируют, что распределение типов топлива на украинском рынке легковых авто претерпевает заметные изменения. Если раньше безоговорочным лидером оставался бензин, то теперь все больше водителей выбирают электромобили и гибриды.

