Рейтинг бензиновых автомобилей, которые чаще всего покупают украинцы

Технологии&Авто
19
В сентябре автопарк Украины пополнился более чем на 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями — это на 27% больше, чем в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
Из этого количества более 2,1 тыс. составляют новые автомобили (+2%), а 10,5 тыс. — подержанные (+34%).

Топ-5 новых бензиновых легковушек

  1. Hyundai Tucson — 203 ед.
  2. Mazda CX-5 — 164 ед.
  3. Kia Sportage — 118 ед.
  4. Skoda Kodiaq — 108 ед.
  5. Skoda Octavia — 100 ед.

Топ-5 подержанных бензиновых авто, ввезенных из-за границы

  1. Volkswagen Golf — 701 ед.
  2. Volkswagen Tiguan — 592 ед.
  3. Audi Q5 — 560 ед.
  4. Nissan Rogue — 487 ед.
  5. Audi A4 — 332 ед.
Ранее Finance.ua сообщал, что самым популярным автомобилем в Европе стал кроссовер Volkswagen T-Roc. Его ближайшие конкуренты — Dacia Sandero и Toyota Yaris Cross.

Справка Finance.ua:

  • правительство Украины дало «зеленый свет» на запуск новых цифровых услуг для водителей в приложении «Дія». Теперь украинцы смогут управлять своими номерными знаками онлайн без необходимости посещать Сервисные центры МВД;
  • Между тем специалисты фиксируют, что распределение типов топлива на украинском рынке легковых авто претерпевает заметные изменения. Если раньше безоговорочным лидером оставался бензин, то теперь все больше водителей выбирают электромобили и гибриды.
Светлана Вышковская
Редактор
Авто
