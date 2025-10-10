Рейтинг бензиновых автомобилей, которые чаще всего покупают украинцы
В сентябре автопарк Украины пополнился более чем на 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями — это на 27% больше, чем в прошлом году.
Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
Из этого количества более 2,1 тыс. составляют новые автомобили (+2%), а 10,5 тыс. — подержанные (+34%).
Топ-5 новых бензиновых легковушек
- Hyundai Tucson — 203 ед.
- Mazda CX-5 — 164 ед.
- Kia Sportage — 118 ед.
- Skoda Kodiaq — 108 ед.
- Skoda Octavia — 100 ед.
Топ-5 подержанных бензиновых авто, ввезенных из-за границы
- Volkswagen Golf — 701 ед.
- Volkswagen Tiguan — 592 ед.
- Audi Q5 — 560 ед.
- Nissan Rogue — 487 ед.
- Audi A4 — 332 ед.
Ранее Finance.ua сообщал, что самым популярным автомобилем в Европе стал кроссовер Volkswagen T-Roc. Его ближайшие конкуренты — Dacia Sandero и Toyota Yaris Cross.
Справка Finance.ua:
- правительство Украины дало «зеленый свет» на запуск новых цифровых услуг для водителей в приложении «Дія». Теперь украинцы смогут управлять своими номерными знаками онлайн без необходимости посещать Сервисные центры МВД;
- Между тем специалисты фиксируют, что распределение типов топлива на украинском рынке легковых авто претерпевает заметные изменения. Если раньше безоговорочным лидером оставался бензин, то теперь все больше водителей выбирают электромобили и гибриды.
