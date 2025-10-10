Посли G7 провели термінові переговори з Україною Сьогодні 15:33

Посли країн «Групи семи» обговорили з міністеркою енергетики України Світланою Гринчук найнагальніші потреби після масштабної атаки росії на енергетичну інфраструктуру.

Про це дипломати заявили у соцмережі X.

Зазначається, що у зустрічі також взяли участь представники ключових енергетичних компаній: НАК «Нафтогаз України», НАК «Укренерго» та НАК «Енергоатом».

Основна мета зустрічі — обговорити масштабні атаки Росії на енергетичну та цивільну інфраструктуру, а також підтримку України проти подальших атак і задоволення найнагальніших потреб.

Обстріл енергетики

З початком осені росія розпочала нову хвилю атак по енергетичній інфраструктурі України. Основними цілями стали ТЕЦ, ТЕС та інші об’єкти енергосистеми. Під ударами опинилися Чернігівська й Сумська області, що спричинило масові знеструмлення та запровадження графіків відключень електроенергії.

Найважчою ситуація була на Чернігівщині. Зокрема, там росіяни били по Ніжину та Прилуках, було пошкоджено інфраструктуру.

Однак у ніч на п’ятницю, 10 жовтня, Україна зазнала масованого комбінованого обстрілу різними типами озброєння. За словами президента Володимира Зеленського, цієї ночі ворог використав понад 450 дронів і більше ніж трьох десятків ракет. Атака була спрямована проти об’єктів, які забезпечують нормальне життя українців.

Після атаки багато районів Києва досі без електропостачання, а транспорт почав ходити зі змінами.

