День финансов: плата за шеринг в «Дія», ТОП-10 прозрачных городов Украины, прибыльные и убыточные госпредприятия — Finance.ua

День финансов: плата за шеринг в «Дія», ТОП-10 прозрачных городов Украины, прибыльные и убыточные госпредприятия Сегодня 17:35

В среду, 21 мая, Зеленский подписал закон, который позволит торговать по новым правилам определения происхождения товаров, и подал в Раду законопроект о создании двух специализированных судов, а Трамп не поддержал санкции против россии, чтобы наладить экономическое сотрудничество с путиным.

Прибыльные и убыточные госпредприятия.

Как сообщили в Опендатабот, 59% из всех зарегистрированных госпредприятий не сдали финансовые отчеты в 2024 году — это 963 компании. Из отчитавшихся 41% оказались убыточными (почти столько же, как в 2023 году).

«Дія» вводит плату за шеринг документов.

Сервис шеринга документов через «Дія» с 1 июня Сервис шеринга документов через «Дія» с 1 июня станет платным для банков и финансовых учреждений. Монетизацию сервиса без деталей анонсировал глава Минцифры Михаил Федоров на DOU Day 18 мая.

ТОП-10 прозрачных городов Украины.

Черновцы, Винница и Луцк возглавили Рейтинг прозрачности городов Украины. Также свои позиции с 2023 сохранили Мукачево и Львов. В то же время Днепр и Дрогобыч изменили статус на «частично прозрачные».

Работа за границей.

Стаж работы за границей будет учитываться в Украине для определения права на пенсию независимо от наличия международного договора о признании стажей. Об этом в телеэфире сообщила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак.

Уровень безработицы в Украине.

Активность на рынке труда остается ниже, чем до полномасштабной войны. Люди стали более активно искать работу, чем в 2024 году, но объем размещенных новых резюме остается около 80% от среднего уровня 2021 года.

Пенсии людей с оккупированных территорий.

Пенсии людей, которые не выехали с ВОТ Луганской и Донецкой областей и больше года не снимали пенсию, будут храниться на их счетах в Пенсионном фонде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Курс доллара до 2028 года.

Министерство финансов Украины работает над проектом бюджетной декларации на 2026−2028 годы. Документ базируется на макроэкономическом прогнозе, подготовленном Министерством экономики в середине апреля. Пока что в проекте фигурируют такие ориентировочные значения среднегодового курса гривны к доллару США — читайте здесь

При этом НБУ откладывает постепенное ослабление курса гривны на конец года.

В Украине заработает Зеленая платформа.

Минэкономики совместно с аналитическим центром DiXi Group и Офисом зеленого перехода приступили к созданию Зеленой платформы — цифрового каталога доступных программ зеленого финансирования для бизнеса, коммунальных и государственных предприятий, территориальных общин.

Польша отменяет беспошлинную торговлю с Украиной.

Польша отменяет европейский механизм автономных торговых мероприятий (АТМ), позволяющий беспошлинно импортировать товары из Украины. С 5 июня 2025 года снова будут применяться правила, действовавшие до вторжения россии в Украину.

🎬В Украине на оплате коммунальных услуг можно сэкономить и часть средств даже вернуть. Каким образом — ответы получите в этом видео.

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