В Україні запрацює Зелена платформа: як отримати фінансування для бізнесу — Finance.ua
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В Україні запрацює Зелена платформа: як отримати фінансування для бізнесу

Казна та Політика
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В Україні запрацює Зелена платформа: як отримати фінансування для бізнесу
В Україні запрацює Зелена платформа: як отримати фінансування для бізнесу
Міністерство економіки України спільно з аналітичним центром DiXi Group та Офісом зеленого переходу розпочали роботу над створенням Зеленої платформи — цифрового каталогу доступних програм зеленого фінансування для бізнесу, комунальних та державних підприємств, територіальних громад.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Платформа допоможе знаходити актуальні можливості для впровадження енергоефективних рішень, ресурсозбереження та сталої модернізації.
Зелена Платформа буде доступна на сайті «Зроблено в Україні». Каталог міститиме:
  • перелік кредитних, грантових та інвестиційних програм,
  • інструменти персоналізованого пошуку за потребами бізнесу чи громад,
  • інформацію про зелену трансформацію, приклади реалізованих проєктів і корисні ресурси для старту.
Пілотна версія сервісу буде представлена найближчим часом. Команда Офісу зеленого переходу відповідатиме за наповнення та оновлення каталогу, а також за технічну підтримку партнерських інституцій.
«У функціоналі ми передбачаємо зручну форму додавання нових програм. Запрошуємо фінансові інституції, донорські установи та інвестфонди подавати інформацію про свої ініціативи безпосередньо через платформу», — зазначив Андрій Кітура, керівник Офісу зеленого переходу, директор з розвитку DiXi Group.
До включення в каталог платформи прийматимуться всі програми, що відповідають принципам зеленого фінансування. Це дасть змогу розширити доступ до фінансових інструментів не лише для бізнесу, а й для муніципалітетів, які шукають рішення для сталого розвитку.

Як податись на програму

Щоб подати програми на платформу, необхідно заповнити форму за посиланням.
Ініціатори підкреслюють: екологічна трансформація економіки України потребує не лише рішень з боку держави, а й широкої участі фінансового сектору та партнерської підтримки міжнародних донорів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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