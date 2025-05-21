Зеленський підписав закон, що дозволить торгувати за новими правилами визначення походження товарів — Finance.ua
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Зеленський підписав закон, що дозволить торгувати за новими правилами визначення походження товарів

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон, що дозволить торгувати за новими правилами визначення походження товарів
Зеленський підписав закон, що дозволить торгувати за новими правилами визначення походження товарів
Президент Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.
Про це пресслужба Верховної Ради повідомляє у Телеграмі.
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«Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Рішення № 2/2024 Спільного комітету Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (4414-IX). Це дозволить Україні безперешкодно торгувати з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила Конвенції, що застосовуються з 1 січня 2025 року», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до кінця 2025 року країни можуть паралельно застосовувати як старі, так і оновлені правила визначення походження товарів. Старі сертифікати (видані до 1 січня 2025 або 2026 року) залишаються дійсними, якщо товари ще в дорозі або під митним контролем. Сертифікати, видані за новими правилами, мають містити помітку «Revised rules». Країни повинні регулярно інформувати одне одного про оновлення своїх правил.
«Таким чином, українські експортери збережуть безперервність торгівлі з ЄС і легше адаптуються до нових вимог», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
Укрінформ
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