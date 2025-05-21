Що буде з пенсіями людей з окупованих територій, які понад рік її не знімали: пояснення Мінсоцполітики — Finance.ua

Що буде з пенсіями людей з окупованих територій, які понад рік її не знімали: пояснення Мінсоцполітики Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Що буде з пенсіями людей з окупованих територій, які понад рік її не знімали: пояснення Мінсоцполітики

Пенсії людей, які не виїхали з ТОТ Луганської і Донецької областей, і понад рік не знімали пенсію, будуть зберігатись на їхніх рахунках у Пенсійному фонді.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Через російську агресію проти України, яка триває вже понад 10 років, частина українських пенсіонерів проживає на непідконтрольній державі території. При цьому такі пенсіонери продовжують отримувати свою пенсію за умови проходження фізичної (зокрема, відео-) ідентифікації у Пенсійному фонді.

Водночас Пенсійний фонд України давно (від одного року до іноді 5−7 років) не може зв’язатися з деякими пенсіонерами. Ці люди також тривалий час (щонайменше рік) не користуються грошима зі своїх пенсійних карток. Через це їхні пенсійні кошти накопичуються в «Ощадбанку», який мав би ці пенсії виплачувати.

Вже на 1 жовтня 2023 року в «Ощадбанку» накопичено понад 10 мільярдів гривень. Це пенсії, які були нараховані українським пенсіонерам з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей (тих територій, що були окуповані ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році). З цими пенсіонерами не було жодного зв’язку, вони не користувалися своїми рахунками і ніяк не взаємодіяли з українським банком.

Таким чином пенсії частини цих пенсіонерів банк використовував як свої вільні гроші для власних операцій.

Щоб зробити пенсійну систему більш фінансово стабільною, Закон «Про Державний бюджет України на 2025 рік» встановив нове правило: кошти, які були відкладені для виплати таких пенсій, тепер будуть зберігатися не в «Ощадбанку», а безпосередньо в Пенсійному фонді України.

Для того, щоб виконати цю норму Закону, уряд підготував проєкт спеціальних правил (постанови). Ці правила чітко визначають, як саме ці кошти перейдуть з АТ «Ощадбанк» до Пенсійного фонду України. При цьому дуже важливо, що право на ці гроші повністю залишається за тими пенсіонерами, на чиї рахунки вони були нараховані.

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Отже, якщо власники цих коштів живі або у них є законні спадкоємці (рідні, які мають право успадкувати ці гроші), право на отримання цих виплат повністю зберігається за ними. Змінюється лише місце, де ці гроші будуть зберігатися: замість державного «Ощадбанку» вони будуть знаходитись у Пенсійному фонді України, чекаючи на звернення своїх власників.

Норма стосується тільки коштів тих пенсіонерів, які відповідають одночасно таким параметрам:

1. Є внутрішньо переміщеними особами (ВПО) з ТОТ Донецької, Луганської областей (чи раніше були були ВПО з ТОТ Донецької, Луганської областей, які окуповані до 24.02.2022).

2. Отримували пенсію як ВПО до повномасштабного вторгнення.

3. Не користувались пенсійним рахунком (карткою) понад 1 рік або не проходили фізичну ідентифікацію в АТ «Ощадбанк» протягом шести місяців з дати, коли це мало бути зроблено.

Що далі

Постанова Кабінету Міністрів, яка деталізує порядок, ще не ухвалена. Після її офіційного ухвалення та публікації вона набере чинності не раніше 1 липня.

За будь-яких умов, право на пенсію та повний обсяг нарахованих коштів зберігається за власником. Після ухвалення Постанови та затвердження порядку, можна буде звернутись до Пенсійного фонду (із заявою) для отримання своєї пенсії одноразово у повному обсязі на банківський рахунок.

Які зміни плануються

АТ «Ощадбанк» перерахує невикористані пенсійні кошти ВПО до Пенсійного фонду України. Це стосуватиметься коштів на рахунках, де рух не здійснювався понад рік, або якщо особа не пройшла фізичну ідентифікацію, і у Пенсійного фонду відсутня інформація, чи жива ця людина.

Що важливо знати:

ніхто не втратить свої кошти. Найголовніше — право на ці гроші залишається за власником. Уся сума пенсії, яка була нарахована, нікуди не зникає;

у випадку, якщо людина, якій належали ці пенсійні кошти, померла, її невиплачену пенсію зможуть отримати її родичі (спадкоємці);

гроші повернуть однією сумою на рахунок: у разі звернення особи до Пенсійного фонду України із заявою про виплату повернутої суми коштів, отримувачам повернуть одразу всю суму. Ці кошти перерахують на банківський рахунок.

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