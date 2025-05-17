Демографічний прогноз: до 2070 року в Україні працюючих буде менше, ніж пенсіонерів — Finance.ua
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Демографічний прогноз: до 2070 року в Україні працюючих буде менше, ніж пенсіонерів

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Демографічний прогноз: до 2070 року в Україні працюючих буде менше, ніж пенсіонерів
Демографічний прогноз: до 2070 року в Україні працюючих буде менше, ніж пенсіонерів
За прогнозом ООН, демографічна ситуація в Україні може ускладнитися, якщо не запровадити дієві політичні заходи. Аналітики попереджають, населення може скоротитися до 32 млн осіб до 2050 року.
Про це йдеться у дослідженні Київської школи економіки.
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Зазначається, що паралельно відбуватиметься значне старіння нації: вже у 2070 році кількість людей віком 60+ (11,1 млн) перевищить число працездатного населення (18−59 років) — 10,9 млн.
Це створить критичний тиск на системи охорони здоров’я, соціальної підтримки та пенсійного забезпечення.

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За даними KSE, одним із ключових факторів, що впливатиме на демографічну ситуацію та ринок праці, є інтеграція ветеранів.
Після завершення бойових дій (прогноз на кінець 2025 року) частка ветеранів та їхніх сімей, які потребуватимуть особливої уваги, зросте до 15% населення, або 4−5 млн осіб.
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При цьому понад 60% ветеранів будуть молодше 40 років, що потребує переосмислення ветеранської політики з акцентом на їхню реінтеграцію в цивільне життя.
Нагадаємо, 63% підприємств у 2024 році повідомили про труднощі з підбором персоналу. Переважно — кваліфікованої робочої сили.
Сьогодні ~16% людей з інвалідністю працездатного віку залучені до ринку праці. Та лише ~16% вакансій адаптовані чи маркуються, як доступні для цієї категорії.
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