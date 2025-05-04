Як відновити пенсію, якщо не отримував її кілька років: пояснення ПФУ — Finance.ua

Як відновити пенсію, якщо не отримував її кілька років: пояснення ПФУ
Пенсіонери, які тимчасово перебувають за кордоном, мають право отримати свою пенсію з України, навіть якщо не отримували її кілька років, за умови виконання певних вимог.
Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області.
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За чинним законодавством, компенсацію за неотриману пенсію можна отримати лише у випадку, якщо громадянин не отримував виплати через власну провину.
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Тому громадяни, які тривалий час перебували за кордоном і не отримували пенсію, можуть відновити виплати, звернувшись до ПФУ з відповідною заявою.
Максимальний термін для повернення пенсії становить три роки з моменту подачі звернення до Пенсійного фонду.
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Як виплачують неотриману пенсію
Заборгованість за пенсію виплачується наступним чином:
- Одноразова виплата частини пенсії, але не більше ніж за 12 місяців.
- Решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, які не перевищують розмір місячної пенсії.
Для отримання пенсії за минулий період необхідно мати право на пенсію згідно з українським законодавством, подати заяву до ПФУ, надавши всі необхідні документи, та дотримуватись вимог, передбачених законодавством.
Нагадаємо, в Україні 36,2% пенсіонерів, а це більш ніж 3,7 млн людей, отримують виплати менше 4 тисяч гривень.
Найвищі пенсії отримують у Києві — 8 708,03 грн, а найменші — у Тернопільській області — 4 930,93 грн.
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