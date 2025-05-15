Пенсійний фонд пояснив, чому в травні українці отримали меншу субсидію — Finance.ua
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Пенсійний фонд пояснив, чому в травні українці отримали меншу субсидію

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Пенсійний фонд пояснив, чому в травні українці отримали меншу субсидію
Пенсійний фонд пояснив, чому в травні українці отримали меншу субсидію
Пенсійний фонд України нагадав, що житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг та витрат на управління багатоквартирним будинком призначається до завершення опалювального сезону та розраховується залежно від періоду:
  • на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;
  • на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.
При цьому для місяців початку та завершення опалювального сезону — жовтня та квітня — субсидія розраховується з урахуванням фактичної тривалості сезону, який офіційно триває з 16 жовтня по 15 квітня включно.

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Саме тому розмір житлової субсидії за квітень, виплачений у травні, є меншим, ніж у попередньому місяці. Його було визначено із застосуванням соціальних нормативів лише за 15 днів опалювального періоду — з 1 по 15 квітня включно.
Таке положення передбачене пунктом 70 Порядку призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну № 848 від 21 жовтня 1995 року.
Раніше у Мінсоцполітики повідомили, що більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальний сезон, її перепризначать автоматично. Автоматичне перепризначення відбудеться у випадку, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства.
НБУ очікує, що протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Підвищення можливе з 2026 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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