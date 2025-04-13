Кому потрібно звернутися до ПФУ для перепризначення субсидії на неопалювальний сезон — Finance.ua
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Кому потрібно звернутися до ПФУ для перепризначення субсидії на неопалювальний сезон

Особисті фінанси
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Кому потрібно звернутися до ПФУ для перепризначення субсидії на неопалювальний сезон
Кому потрібно звернутися до ПФУ для перепризначення субсидії на неопалювальний сезон
Більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальний сезон, її перепризначать автоматично.
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Кому потрібно звернутися для призначення субсидії

У відомстві зауважують, автоматичне перепризначення відбудеться у випадку, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства.
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Якщо ж такі зміни відбулися, не забудьте повідомити про них Пенсійний фонд. Законодавство передбачає інформування протягом 30 днів з моменту настання таких змін.
У Мінсоцполітики зауважили, що для призначення субсидії на неопалювальний період обов’язково треба звернутися до ПФУ із відповідною заявою та декларацією, якщо:
  • людина орендує житло, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;
  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
  • кількість тих, хто фактично проживає в житловому приміщенні, менша, ніж кількість зареєстрованих у ньому;
  • домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
  • на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0 грн.
Зазначається, що у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (тобто у травні або червні) житлова субсидія все одно призначається з початку сезону.
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Нагадаємо, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович зауважила, експериментальний інструмент для ВПО «субсидія на оренду житла» новий, і говорити про його результати поки зарано. У випадку неефективності кошти, виділені на програму, будуть розподілені на інші напрямки.
Водночас, за словами очільниці партії «Слуга народу» Олени Шуляк, у парламенті та профільних міністерствах тривають консультації щодо зменшення податків на ринку оренди житла для його детінізації.
Вона нагадала, що цього року стартував проєкт надання вимушеним переселенцям субсидій на оренду житла, проте орендодавці не дуже активно пропонують житло ВПО.

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За матеріалами:
Finance.ua
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