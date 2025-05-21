Польща скасовує безмитну торгівлю з Україною — Finance.ua

Польща скасовує безмитну торгівлю з Україною Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

Польща скасовує європейський механізм автономних торгівельних заходів (АТМ), який дає змогу безмитного імпорту товарів з України. З 5 червня 2025 року знову будуть застосовуватися правила, що діяли до вторгнення росії в Україну.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Дональд Туск, передає tvn24.

«Коли ми виграли вибори, одним із наших перших рішень було домогтися негайної корекції механізму ATM для запровадження деяких квот, але це був лише початок. Пізніше я разом зі своїми міністрами розпочав кампанію за те, щоб ЄС відмовився від механізму ATM, який лібералізував торгівлю з Україною», — сказав він.

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Прем’єр наголосив, що уряд хоче допомогти Україні у війні з росією, але це не може бути зроблено коштом польських виробників, особливо фермерів.

«І ми його отримали — з 5 червня цього механізму не буде. Ми повертаємося до довоєнної ситуації, коли йдеться про прикордонні правила», — сказав Туск.

Він запевнив, що уряд піклуватиметься про польські економічні інтереси, навіть якщо вони «конфронтують» з українськими інтересами.

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«У мене немає з цим проблем, бо ніхто не скаже мені, що я антиукраїнський, коли йдеться про українсько-російську війну», — сказав прем’єр.

Механізм АТМ, або «торгівельний безвіз» був введений Євросоюзом 4 червня 2022 року, щоб підтримати українських виробників та економіку в умовах, коли країна змушена оборонятися на тлі російської агресії.

Водночас ЄС запровадив так звані коридори солідарності на сухопутних кордонах, щоб надати Україні можливість продовжувати експорт сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки в умовах блокування росією чорноморських портів.

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У 2023 році термін дії механізму продовжили ще на рік.

У 2024 році Єврокомісія запропонувала запровадити квоти на деякі продукти, щоб захистити ринок ЄС (яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи і мед). 13 травня 2024 року ЄС схвалив «торговельний безвіз» для України і продовжив безмитну та безквотну торгівлю. Оновлені АЗТ набули чинності 6 червня і діятимуть до 5 червня 2025 року.

Європейські фермери неодноразово протестували проти цієї програми Єврокомісії, адже, на їхню думку, українська продукція дешевша, і їм складно з нею конкурувати.

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