2025 року економіка Польщі стане однією з найбільш швидкозростаючих в ЄС — Finance.ua

2025 року економіка Польщі стане однією з найбільш швидкозростаючих в ЄС Сьогодні 19:50 — Світ

Економічне зростання в Польщі сповільнилося в останньому кварталі, але трохи повільніше, ніж прогнозувалося.

Gazeta. pl дізналася нові дані від Головного статистичного управління (GUS).

За попередніми даними, ВВП Польщі у першому кварталі 2025 року зріс на 3,2% у річному обчисленні. Це менше, ніж у четвертому кварталі 2024 року, коли було зафіксовано зростання на 3,4%.

Тим часом середній прогноз передбачав зростання на 3,1%. «Є хороші шанси, що Польща виявиться найбільш швидкозростаючою країною ЄС, якщо не брати до уваги Ірландію, яка робить статистичні кульбіти», — коментують дані аналітики Bank Pekao.

Дані попередні і можуть бути переглянуті. Першу регулярну оцінку ВВП за перший квартал 2025 року буде опубліковано 2 червня.

Читайте також Польща реалізує програму для підтримки бізнес-проєктів своїх компаній в Україні

«ВВП Польщі зріс на 3,2% у першому кварталі, що значно швидше за середній показник по ЄС. У найближчі квартали ми очікуємо на прискорення, насамперед за рахунок зростання інвестицій. Загалом по 2025 року економіка буде однією з найбільш швидкозростаючих у ЄС», — написав міністр фінансів Анджей Доманьський у соціальних мережах.

«Економіка розвивається за позитивним сценарієм, незважаючи на невелике уповільнення, — пишуть аналітики PKO BP. — Ми вже припускаємо, що основним драйвером зростання ВВП стало приватне споживання, переважно споживання послуг. Приватні інвестиції, ймовірно, не мали істотного внеску в темпи зростання ВВП, на відміну від ініційованих державою проєктів, які могли відіграти велику роль. Чиста торгівля мала стриманий вплив на зростання». Аналітики оцінюють, що у 2025 році ВВП збільшиться на 3,3%.

Проте інфляція у квітні знизилася до 4,3% у річному обчисленні (у березні вона становила 4,9%). Це на 0,1 процентного пункту вище, ніж повідомило Центральне статистичне управління у так званій швидкій оцінці.

Економісти ING Bank пояснюють, що дезінфляція була зумовлена ​​більш повільним зростанням цін на продукти харчування в річному обчисленні (ПДВ на продукти харчування було відновлено у квітні 2024 року) та дешевшим паливом на автозаправних станціях.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.