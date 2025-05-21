ТОП-10 прозорих міст України (рейтинг, інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 прозорих міст України (рейтинг, інфографіка)
Чернівці, Вінниця та Луцьк очолили Рейтинг прозорості міст України. Також свої позиції з 2023 року зберегли Мукачево та Львів. Водночас Дніпро та Дрогобич змінили статус на «частково прозорі».
Про це повідомляє «Вікно Відновлення» в презентації даних моніторингу роботи 100 міських рад з 21 області.
Це вже восьме дослідження Transparency International Ukraine у межах програми «Прозорі міста».
Яке завдання дослідження
Міста оцінювали за 70-ма критеріями, зокрема і за євроінтеграційними. У 2024 році прозорими стали 5 міст, «частково прозорими» 22 міста, а решта 72 не досягли позначки у 50 балів, тому залишились у статусі «непрозорих».
Прозорість під час війни має зокрема суто практичне значення ― донори більше допомагають тим, хто є більш прозорим і більш зрозумілим.
Десятка найкращих і десятка найслабших
Лідери рейтингу ― Чернівці, Вінниця і Луцьк.
Зокрема Чернівці отримали 84,5 бала зі 100, піднявшись на 27 відсоткових пунктів (далі ― в.п.). У Вінниці ― 81 бал, Луцьк піднявся на 20,7 в.п. і набрав 76 балів. Далі йдуть Мукачево та Львів.
У десятку найкращих увійшли сім обласних центрів та три інших міста: зокрема, крім названих вище, це частково прозорі Біла Церква (69 балів), Миколаїв (68 балів), Кропивницький (67,5 бала), Дрогобич (66 балів) та Хмельницький (64,5 бала).
Найслабшими цього року, як показало дослідження, стали
- Конотоп (11 балів),
- Могилів-Подільський (15,5 бала),
- Золочів (16 балів),
- Хуст (16,5 бала),
- Білгород-Дністровський (17,5 балів),
- Південне і Вишневе (по 19,5 бала),
- Самар (21,5 бала),
- Глухів та Ізмаїл (по 22,5 бала).
Половина цих міст вперше взяла участь у дослідженні прозорості, інші п’ять ― вже мали такий досвід.
Середній рівень прозорості 100 міст ― 41,6%.
Міста, які показували високі результати у попередні роки, часто продовжували рухатись до збільшення прозорості і в 2024 році.
Сім міст підвищили категорію: Вінниця, Луцьк, Чернівці, Вараш, Запоріжжя, Коломия, Славута. За рік 37 міських рад покращили свою прозорість на 10% і більше.
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