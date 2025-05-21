ТОП-10 прозорих міст України (рейтинг, інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 прозорих міст України (рейтинг, інфографіка) Сьогодні 10:05 — Світ

ТОП-10 прозорих міст України (рейтинг, інфографіка)

Чернівці, Вінниця та Луцьк очолили Рейтинг прозорості міст України. Також свої позиції з 2023 року зберегли Мукачево та Львів. Водночас Дніпро та Дрогобич змінили статус на «частково прозорі».

Про це повідомляє « Вікно Відновлення » в презентації даних моніторингу роботи 100 міських рад з 21 області.

Це вже восьме дослідження Transparency International Ukraine у межах програми «Прозорі міста».

Яке завдання дослідження

Міста оцінювали за 70-ма критеріями, зокрема і за євроінтеграційними. У 2024 році прозорими стали 5 міст, «частково прозорими» 22 міста, а решта 72 не досягли позначки у 50 балів, тому залишились у статусі «непрозорих».

Прозорість під час війни має зокрема суто практичне значення ― донори більше допомагають тим, хто є більш прозорим і більш зрозумілим.

Десятка найкращих і десятка найслабших

Лідери рейтингу ― Чернівці, Вінниця і Луцьк.

Зокрема Чернівці отримали 84,5 бала зі 100, піднявшись на 27 відсоткових пунктів (далі ― в.п.). У Вінниці ― 81 бал, Луцьк піднявся на 20,7 в.п. і набрав 76 балів. Далі йдуть Мукачево та Львів.

У десятку найкращих увійшли сім обласних центрів та три інших міста: зокрема, крім названих вище, це частково прозорі Біла Церква (69 балів), Миколаїв (68 балів), Кропивницький (67,5 бала), Дрогобич (66 балів) та Хмельницький (64,5 бала).

Найслабшими цього року, як показало дослідження, стали

Конотоп (11 балів),

Могилів-Подільський (15,5 бала),

Золочів (16 балів),

Хуст (16,5 бала),

Білгород-Дністровський (17,5 балів),

Південне і Вишневе (по 19,5 бала),

Самар (21,5 бала),

Глухів та Ізмаїл (по 22,5 бала).

Половина цих міст вперше взяла участь у дослідженні прозорості, інші п’ять ― вже мали такий досвід.

Середній рівень прозорості 100 міст ― 41,6%.

Міста, які показували високі результати у попередні роки, часто продовжували рухатись до збільшення прозорості і в 2024 році.

Сім міст підвищили категорію: Вінниця, Луцьк, Чернівці, Вараш, Запоріжжя, Коломия, Славута. За рік 37 міських рад покращили свою прозорість на 10% і більше.

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