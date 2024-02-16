День финансов: план действий правительства на 2024 год, €1,1 млрд от Германии, тестирование э-гривны — Finance.ua

День финансов: план действий правительства на 2024 год, €1,1 млрд от Германии, тестирование э-гривны Сегодня 17:50

В пятницу, 16 февраля, об «историческом шаге» во взаимоотношениях Украины и Германии и влиянии событий на фронте на курс валют.

План действий правительства на 2024 г. Кабинет Министров во время заседания 16 февраля Кабинет Министров во время заседания 16 февраля утвердил План действий правительства на 2024 год. Он содержит около 450 задач. Это законопроекты, программы, постановления. Первый приоритет плана правительства на 2024 год — обороноспособность. Второй приоритет — это европейская интеграция Украины.

€1,1 млрд от Германии и подписание соглашения в сфере безопасности. Канцлер Германии Олаф Шольц Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1,1 миллиарда евро. Президент Украины и канцлер Германии подписали соглашение о сотрудничестве между странами в сфере безопасности. «Это исторический шаг», — отметил Шольц.

Тестирование э-гривны. Национальный банк Украины Национальный банк Украины готовится ко второму эксперименту по использованию цифровой гривны (э-гривны) до конца 2024 года. Участие в нем смогут принять все желающие. НБУ уже разослал банкам приглашение для участия в пилотном проекте.

Бизнес выходит из тени. Народный депутат Даниил Гетманцев Народный депутат Даниил Гетманцев отметил , что по итогам 2023 года одним из заметных трендов стало отбеливание заработных плат в Украине. Это принесло бюджету дополнительные 2,3 млрд грн.

Прибыли банков. По По данным Опендатабот, в 2023 году 63 украинских банка заработали 159,99 млрд грн прибыли до налогообложения. Это в 1,9 раза больше, чем в 2021. Однако чистой прибыли в прошлом году банки получили гораздо меньше — 86,54 млрд грн. Только 7 банков из 63 закончили 2023 год с убытком в размере 245 млн грн.

Со своей стороны в ПриватБанке сообщили, что банк направит на выплату дивидендов 80% чистой прибыли за 2023 год. По итогам работы банка в 2023 году его чистая прибыль составляет 37,8 млрд грн.

Закон о легализации медицинского каннабиса. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Одна из причин, по которой депутаты согласились легализовать лекарства на основе каннабиса, — война. Зеленский отмечал, что Украина намерена создать самую сильную в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации.

Продолжительность отпуска в Украине. Украинские власти Украинские власти разработали новый Кодекс законов о труде. В новом законопроекте увеличивается продолжительность отпусков и меняется целый ряд основных положений. Согласно документу, отпуск увеличится с 24 до 28 дней. Также вводится понятие домашней работы.

Бронирование работников. Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха считает , что предприятия должны иметь возможность бронировать работников для того, чтобы бизнес работал и платил налоги. По его словам, это важно для того, чтобы предприятия не останавливались из-за нехватки работников.

Кстати, в Украине будет создана платформа для сбора обратной связи от бизнеса и аналитического модуля к Единому реестру досудебных расследований, который позволит видеть полную картину относительно уголовных производств в стране.

Аренда vs. покупка. Как Как свидетельствуют результаты исследования Bird, стоимость однокомнатной квартиры на вторичке в столице равна 15 годам аренды. То есть если рассматривать это под инвестицию, она начнет приносить чистую прибыль через 15 лет. В Харькове — спустя 20 лет. В Одессе стоимость однокомнатной квартиры равна 17 годам аренды. Меньше всего в годах аренды обойдется квартира в Ивано-Франковске.

Добавим, что украинцы, которые получили выплаты для восстановления поврежденных домов по программе «єВідновлення», смогут подать отчет о выполненном ремонте на портале «Дія», а также через ЦПАУ или нотариуса. Раньше сделать это можно было только через приложение «Дія».

Влияние событий на фронте на курс валют. Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой заявил , что «военный» и «внутриполитический» являются косвенными и отчасти «эмоциональными» факторами, которые с определенной периодичностью могут актуализироваться и «давить» на настроения граждан. Это проявляется главным образом в росте спроса на валюту на наличном рынке. Вместе с тем нужно понимать, что у регулятора достаточно рычагов, чтобы сбалансировать спрос и предложение.

Во времена обострения кризисных ситуаций в обществе значительное развитие приобретает волонтерское движение. Так на волонтерах выстояла Революция Достоинства и так стоим против россии сегодня. Неравнодушные объединяются и помогают тем, кто в этом нуждается. Итак, какие есть волонтерские организации в Украине и как им помочь? Об этом рассказываем в новой статье:

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