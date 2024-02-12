День финансов: переговоры с МВФ, «сертификат защитника», ставки на кредиты и депозиты — Finance.ua

День финансов: переговоры с МВФ, «сертификат защитника», ставки на кредиты и депозиты
В понедельник, 12 февраля, расскажем, кто в украинской политике криптомиллионер и сколько зарабатывают айтишники.
Переговоры с МВФ. Команда Международного валютного фонда сегодня начала встречи в Киеве с представителями властей Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики властей Украины и вызовах, стоящих перед экономикой Украины.
- Экономический советник президента Олег Устенко обещает, что власти сохранят все социальные выплаты в случае, если ситуация с помощью Соединенных Штатов будет критической. Планируется сократить финансирование по другим направлениям.
- В то же время Украина рассчитывает, что ритмичность внешнего финансирования будет восстановлена в ближайшие месяцы, но прорабатывает различные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость при любых условиях.
«Сертификат защитника». В Верховной Раде Украины хотят выдавать военнообязанным гражданам сертификат защитника. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что украинцев не устраивают сотрудники военкомата на улицах, которые ловят военнообязанных. Поэтому в парламенте искали альтернативный путь для проведения мобилизации.
Ограничение карточных переводов. Ранее заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что НБУ нарабатывает решение об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов обналичивания через терминалы самообслуживания. Как пояснил член Совета Нацбанка Василий Фурман, любые ограничения повлияют на узкий круг лиц и никоим образом не повлияют на обычные текущие операции украинцев с картами.
Ставки на кредиты и депозиты. По данным НБУ, банки в начале 2024 г. повысили ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам несколько снизились. Так, средние ставки депозитов для населения упали с 8,6% до 8,5%, а средние процентные ставки по новым кредитам составили 34,6% годовых. Ставки выросли на 0,9 п.п.
РЭБ переведут на рыночные рельсы. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина имеет амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы, по примеру дронов. Минобороны уже начало активное контрактирование РЭБ. Федоров также сообщил, что в Украине планируют в 2024 году изготовить тысячи дальнобойных беспилотников-камикадзе.
-400 бюрократических процедур для бизнеса. Правительство Украины работает над пересмотром системы регулирования бизнеса с отменой и обновлением сотен документов, чтобы помочь предпринимательству и стимулировать экономику, на которую повлияла война. Уже аннулировано около 100 документов. Еще 400 процедур будут отменены в этом году, а 500 процедур будут обновлены и оцифрованы.
Зарплаты украинских ІТ-специалистов. Аналитики Dou провели исследование зарплат РМ, DevOps/SRE, HR, дизайнеров, аналитиков и других ІТ-специалистов. Оказалось, что медианные зарплаты в крупнейших специализациях практически не изменились. Data Science остается единственной специализацией с четким трендом роста зарплаты.
- Кстати, эксперты robota.ua собрали советы, которые помогут увеличить свой доход в краткосрочной и долгосрочной перспективе без сомнительных и недейственных способов.
Криптоммиллионеры в украинской политике. Украинские чиновники подали за 2022 год 1428 деклараций по криптовалютным активам. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году: тогда крипта фигурировала в 788 декларациях. В декларациях за 2021 год самыми популярными криптовалютами среди украинских чиновников были Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP). В 2022 году топ-позиции радикально не изменились: спросом также пользовались Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), также к тройке лидеров добавился Tether (USDT).
Вскоре почти весь мир отметит День святого Валентина. Украина — не исключение. В этот день влюбленные и близкие люди напоминают друг другу о своих чувствах. Однако сейчас не все украинцы найдут в своем кармане большую сумму денег, чтобы выразить свои чувства. Поэтому Finance.ua решил собрать идеи недорогих, но симпатичных подарков, которые убедительно донесут ваши флюиды любимому человеку:
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