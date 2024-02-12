День финансов: переговоры с МВФ, «сертификат защитника», ставки на кредиты и депозиты — Finance.ua

День финансов: переговоры с МВФ, «сертификат защитника», ставки на кредиты и депозиты Сегодня 17:50

В понедельник, 12 февраля, расскажем, кто в украинской политике криптомиллионер и сколько зарабатывают айтишники.

Переговоры с МВФ. Команда Международного валютного фонда сегодня Команда Международного валютного фонда сегодня начала встречи в Киеве с представителями властей Украины и другими партнерами. Дискуссии будут фокусироваться на целях экономической политики властей Украины и вызовах, стоящих перед экономикой Украины.

Экономический советник президента Олег Устенко обещает, что власти сохранят все социальные выплаты в случае, если ситуация с помощью Соединенных Штатов будет критической. Планируется сократить финансирование по другим направлениям.

В то же время Украина рассчитывает, что ритмичность внешнего финансирования будет восстановлена ​​в ближайшие месяцы, но прорабатывает различные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость при любых условиях.

«Сертификат защитника». В Верховной Раде Украины В Верховной Раде Украины хотят выдавать военнообязанным гражданам сертификат защитника. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что украинцев не устраивают сотрудники военкомата на улицах, которые ловят военнообязанных. Поэтому в парламенте искали альтернативный путь для проведения мобилизации.

Ограничение карточных переводов. Ранее заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что НБУ нарабатывает решение об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов обналичивания через терминалы самообслуживания. Как Ранее заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что НБУ нарабатывает решение об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов обналичивания через терминалы самообслуживания. Как пояснил член Совета Нацбанка Василий Фурман, любые ограничения повлияют на узкий круг лиц и никоим образом не повлияют на обычные текущие операции украинцев с картами.

Ставки на кредиты и депозиты. По По данным НБУ, банки в начале 2024 г. повысили ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам несколько снизились. Так, средние ставки депозитов для населения упали с 8,6% до 8,5%, а средние процентные ставки по новым кредитам составили 34,6% годовых. Ставки выросли на 0,9 п.п.

РЭБ переведут на рыночные рельсы. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил , что Украина имеет амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы, по примеру дронов. Минобороны уже начало активное контрактирование РЭБ. Федоров также сообщил, что в Украине планируют в 2024 году изготовить тысячи дальнобойных беспилотников-камикадзе.

-400 бюрократических процедур для бизнеса. Правительство Украины Правительство Украины работает над пересмотром системы регулирования бизнеса с отменой и обновлением сотен документов, чтобы помочь предпринимательству и стимулировать экономику, на которую повлияла война. Уже аннулировано около 100 документов. Еще 400 процедур будут отменены в этом году, а 500 процедур будут обновлены и оцифрованы.

Зарплаты украинских ІТ-специалистов. Аналитики Dou Аналитики Dou провели исследование зарплат РМ, DevOps/SRE, HR, дизайнеров, аналитиков и других ІТ-специалистов. Оказалось, что медианные зарплаты в крупнейших специализациях практически не изменились. Data Science остается единственной специализацией с четким трендом роста зарплаты.

Кстати, эксперты robota.ua собрали советы, которые помогут увеличить свой доход в краткосрочной и долгосрочной перспективе без сомнительных и недейственных способов.

Криптоммиллионеры в украинской политике. Украинские чиновники Украинские чиновники подали за 2022 год 1428 деклараций по криптовалютным активам. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году: тогда крипта фигурировала в 788 декларациях. В декларациях за 2021 год самыми популярными криптовалютами среди украинских чиновников были Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP). В 2022 году топ-позиции радикально не изменились: спросом также пользовались Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), также к тройке лидеров добавился Tether (USDT).

Вскоре почти весь мир отметит День святого Валентина. Украина — не исключение. В этот день влюбленные и близкие люди напоминают друг другу о своих чувствах. Однако сейчас не все украинцы найдут в своем кармане большую сумму денег, чтобы выразить свои чувства. Поэтому Finance.ua решил собрать идеи недорогих, но симпатичных подарков, которые убедительно донесут ваши флюиды любимому человеку:

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