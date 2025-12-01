День финансов: ожидания от курса, первая платная дорога, «Зимняя поддержка» Сегодня 17:37

В первый день зимы, 1 декабря, стало известно, сколько украинцы потратили средств из зимней поддержки и каков средний чек в monobank на Черную пятницу.

Выплаты Зимней поддержки

На сегодняшний день уже 14 млн украинцев подали заявки на получение 1000 грн в рамках Зимней поддержки. Больше всего тратят на оплату коммунальных услуг, покупку книг, аптеки и донаты.

Также правительство переформатирует программу «Власна справа» в 2026 году. Подробности читайте по ссылке.

Компенсация за уничтоженное имущество бизнеса

Кабинет Министров утвердил постановление о введении частичной компенсации стоимости имущества субъектов хозяйствования, которое было уничтожено или повреждено в результате вооруженной агрессии россии. Документ также предусматривает частичную компенсацию страховых премий по договорам страхования от военных рисков.

Арендованные квартиры в Киеве подешевели

Средние цены на съемное жилье в Киеве за год снизились во всех сегментах по количеству комнат. В целом за год средняя стоимость квартир в столице упала до 21 000 грн/мес.

🏡 Первый взнос или нулевой заем на жилье

При покупке жилья за границей, одним из ключевых барьеров для многих является первый взнос. В некоторых странах существуют программы или механизмы, которые уменьшают этот барьер — например, допускают минимальный вклад 5−10% или даже нулевой, если выполнены особые условия. Подробности — читайте в нашей статье, где мы разобрались, как это работает в разных странах.

Кто составляет графики отключений

В Укрэнерго ответили на наиболее часто задаваемые вопросы: кто составляет графики отключений и кто должен контролировать справедливость распределения периодов обесточивания между разными очередями. Подробности здесь.

НДС для ФЛП: экономист объяснил требования МВФ

МВФ и Украина договорились о финансировании на 4 года. Несмотря на относительно скромный объем в $8,1 млрд, программа поможет привлечь более $136 млрд финансирования от других партнеров. Решение должен окончательно одобрить Совет директоров фонда. Следующим шагом в рамках договоренностей Украина обязалась пересмотреть упрощенную систему налогообложения и налогообложение посылок до €150.

Средний чек украинцев на Черную пятницу

Как сообщил в своем Telegram-канале соучредитель monobank Олег Гороховский, пользователи банка в этом году совершили рекордное количество покупок частями на Черную пятницу — более 89 тысяч.

Чего ждать от курса на этой неделе

За период 24−28 ноября официальный курс гривны к доллару прошел в пределах относительно узкой волатильности, демонстрируя короткие колебания без резкой тенденции. В целом за неделю произошло незначительное общее укрепление гривны за период — 0,18% от начального уровня.

Первая платная дорога

Первую платную дорогу, которую планируют создать — от Ковеля до пункта пропуска «Ягодин — Дорогуск» на границе с Польшей. Трассу расширят и модернизируют, однако точная дата запуска еще не определена. Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач в интервью ЦТС.

В то же время Укрзализныця запускает новые поезда в Германию — расписание здесь.

Кому сейчас трудно найти работу

Сокращение количества вакансий за последние 4 года свидетельствует о перераспределении предложения по другим направлениям. Падение в отдельных областях может быть связано с оптимизацией процессов, автоматизацией и изменением приоритетов бизнеса.

Доплаты работнику за дополнительные обязанности

Дополнительные обязанности, порученные работнику, должны быть четко определены и сформулированы. Это важно не только для правильного расчета доплат, но и во избежание трудовых споров в будущем. Подробности здесь.

