День финансов: ОВГЗ в Приват24, санкции США против рф, перезапуск рынка лотерей Вчера 17:45

Четверг, 20 ноября. Как «Черная пятница» и отключения света повлияют на рынок депозитов, и что будет с курсом гривны в течение следующих двух лет.

ОВГЗ в Приват24

В мобильном приложении Приват24 появился новый раздел «Облигации», в котором можно покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа. В приложении доступен широкий перечень ОВГЗ в гривне, долларах и евро. Минимальная сумма инвестиции составляет 1000 грн.

Санкции США против рф

Белый дом одобрил законопроект о новых «сокрушительных санкциях» против россии, заявил сенатор Линдси Грэм. Законопроект позволит президенту США ввести вторичные санкции и пошлины на импорт из стран, покупающих российский уран, газ и нефть.

Рынок депозитов под конец года

На следующей неделе состоится «Черная пятница». Именно с этого периода традиционно стартует пиковый сезон в сегменте депозитов. «Черная пятница» предшествует праздничному периоду, охватывающему День Святого Николая, Рождество и Новый год. Банки обычно активизируют акционные предложения на депозиты как раз в это время. Банкир рассказал , каких процентных ставок ждать.

Рекордное количество ФЛП

Данные YouControl. Market свидетельствуют , что в третьем квартале 2025 года украинцы зарегистрировали 77,4 тыс. новых физических лиц-предпринимателей. Это на 22% больше, чем во втором квартале и на 38% больше, чем в третьем квартале 2024 года. Показатель стал самым высоким за последние два года.

Исследование robota.ua показывает , что, несмотря на экономическую турбулентность, большинство работодателей в Украине смогли повысить зарплаты работникам. Так, половина работодателей — 50% - повысили зарплаты всем сотрудникам в течение 2025 года.

В то же время опрос grc.ua показал , что большинство работников испытывают значительную физическую и эмоциональную нагрузку из-за ночных тревог и новостного фона, что сказывается на их производительности.

Справка о «водительском стаже»

В сервисные центры МВД часто обращаются с просьбой предоставить справку о «водительском стаже» или отдельный документ, подтверждающий выдачу водительского удостоверения. Такие запросы обычно нужны для обмена украинского водительского удостоверения за границей или подачи документов в иностранные учреждения. Однако официальной справки о водительском стаже не существует.

Какой документ можно получить вместо справки — рассказываем здесь

🚗 А вы знали, что китайская автомобилестроительная индустрия имеет довольно интересную и стремительную историю? Практически с нуля она на протяжении последних двадцати лет стала фактическим лидером не только в производстве и объемах продаж в самой Поднебесной, но и ряде стран Европы, Азии и Америки.

Finance.ua решил проанализировать, каким же образом Китай стал мировым лидером по производству автомобилей, в том числе электрокаров. Мы исследовали, какие компании формируют основу отрасли, какие технологические, экономические и экологические факторы способствовали стремительному росту автопрома этой страны:

Перезапуск рынка лотерей

Кабинет Министров принял постановление о новых правилах для операторов государственных лотерей. Рынок более 12 лет работал в серой зоне, без прозрачной отчетности, надлежащего контроля и уплаты лицензионных платежей. Это приводило к потерям для бюджета и создавало риски злоупотреблений. Изменения возвращают лотерейный рынок в правовое поле и создают условия для реального контроля над его деятельностью.

Соцвыплаты в 2026 году

Экономическая ситуация и высокий дефицит бюджета подвергают сомнению стабильность социальных выплат в Украине в 2026 году. По предварительным прогнозам , государству придется искать дополнительные источники финансирования, чтобы обеспечить пенсии, помощь малоимущим семьям и другие социальные программы.

Самое дешевое жилье на вторичке

Аналитика Dim. Ria показывает , что самые доступные однокомнатные квартиры — в Запорожской области. В среднем за однокомнатную квартиру там просят $17 тыс. Если же подробнее проанализировать цены в столице, то там сохраняется большая разница между районами. Печерский район — самый дорогой, средняя цена $200 тыс. Деснянский — самый бюджетный, средняя стоимость $47,5 тыс.

Курс гривны в течение следующих двух лет

По выводам, основанным на прогнозах МВФ, Кабинета министров и НБУ, курс доллара не превысит отметки 48 грн, но и не останется на нынешнем уровне около 42 грн/долл. Руководитель аналитического департамента «Финансового пульса» Диляра Мустафаева считает , что в 2026—2027 годах валютный рынок останется контролируемым.

Правила въезда для украинцев в Польшу и Венгрию

К новой европейской системе контроля (EES) уже подключены все украинские пункты пропуска на границе с Польшей и Венгрией. В Госпогранслужбе сообщили , что внедрение новой системы не влияет на интенсивность пассажиропотока.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.