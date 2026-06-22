День финансов: отставка Стармера, индексация зарплат, наличные деньги на руках у населения Сегодня 17:45

Понедельник, 22 июня. Премьер-министр Британии Кир Стармер подал в отставку, в Украине вводят новые государственные стипендии в размере 10 тыс. грн, а ближайшая индексация зарплат составит «символические» 100 грн.

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Обязательная индексация зарплат

В Украине уже третий год действует обязательство ежегодно проводить индексацию заработной платы. Но рассчитывать на резкое повышение окладов не приходится — суммы такой индексации больше похожи на «символические», чуть выше 100 грн.

Отставка Стармера

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил , что время его пребывания в должности подошло к концу. Стармер заявил, что уходит в отставку с поста лидера Лейбористской партии и сообщил о своем решении королю.

Курс валют на этой неделе

НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 15 по 19 июня на 21% по сравнению с предыдущей неделей до 1396,22 млн долларов.

Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank прогнозирует , что в течение 22−26 июня валютный рынок, вероятнее всего, будет оставаться относительно стабильным, а курс доллара на межбанке будет колебаться вблизи текущих уровней с умеренным уклоном к постепенному ослаблению гривны в пределах рыночных.

Наличные деньги на руках у населения

В мае 2026 года денежная база Украины, включающая наличные в обращении вне банков, резервные средства банков и другие деньги, увеличилась на 3,5% и достигла 1 234,740 млрд грн. Объем наличных денег в обращении в мае увеличился на 2,8% до 911,956 млрд гривен, а с начала года он увеличился на 5,2% с 866,944 млрд гривен.

Стоимость аренды комнат

Как свидетельствуют данные OLX Недвижимость, самым дорогим регионом по стоимости аренды комнат в мае 2026 стала Закарпатская область. Медианная цена здесь составила 6 тыс. грн в месяц, что на 20% больше, чем в мае 2025 года. В то же время Запорожская область стала лидером по темпам роста спроса и остается среди регионов с относительно доступной арендой — 3 тыс. грн в месяц.

🔑 Отметим, что рынок жилой доходной недвижимости на сегодняшний день меняется кардинально — и эти трансформации происходят синхронно с обеих сторон — как со стороны арендатора, так и со стороны инвестора. Объект становится по-настоящему успешным, только когда работает формула win-win: арендаторам в нем максимально комфортно жить или работать, а инвестору — невероятно просто этим активом владеть.

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Топ вакансий в ОПК

Украинский оборонно-промышленный комплекс за последние годы превратился в одного из самых крупных работодателей страны. Отдельные производители увеличивали численность персонала в 8−20 раз за год. Инженеры, технологи, операторы БПЛА и сварщики остаются самыми дефицитными кадрами в отрасли.

Фейковые письма от имени ГНС

Государственная налоговая служба предупредила граждан и бизнес о массовой рассылке фейковых электронных писем, которые мошенники посылают якобы от имени налогового ведомства. В таких сообщениях обычно говорится о якобы выявленных расхождениях в отчетности или необходимости срочно ознакомиться с актом проверки и дать пояснения во избежание административного ареста активов.

Государственные стипендии

В Украине вводятся новые государственные стипендии в размере 10 тыс. грн в месяц для двух категорий получателей — лучших ученых и талантливых студентов, которые покажут высокие результаты на НМТ-2026 и поступят в украинские вузы. Право на президентскую стипендию получат выпускники, которые выполнят сразу несколько обязательных условий

Зарплаты топ-менеджеров в украинском IT

Медиана фиксированного месячного оклада C-level в украинском IT в 2026 году составляет $5,800 net. По окладу рынок возглавляет CTO, но по совокупному доходу вперед выходит CEO. Причина — бонус: у CEO он достигает 36% годового дохода ($26,000), у CPO — 22% ($22,000).

Отпуска и зарплаты

Кроме ежегодного основного отпуска, украинское законодательство предусматривает еще один вид оплачиваемого отдыха для работников с детьми — дополнительный отпуск на детей. Он предоставляется сверх стандартного отпуска с сохранением среднего заработка.

По желанию работника часть ежегодного отпуска может быть заменена денежной компенсацией. Основным условием для получения компенсации является обязательное использование работником не менее 24 календарных дней ежегодного отпуска за соответствующий рабочий год. После использования этих 24 календарных дней за оставшиеся неиспользованные дни ежегодного отпуска за тот же рабочий год может быть выплачена денежная компенсация.

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