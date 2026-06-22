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Новий історичний рекорд. Обсяг готівки на руках у населення сягнув 912 млрд гривень

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Обсяг готівки в обігу в травні збільшився на 2,8% до 911,956 млрд гривень
Обсяг готівки в обігу в травні збільшився на 2,8% до 911,956 млрд гривень
У травні 2026 року грошова база України, яка включає готівку в обігу поза банками, резервні кошти банків та інші гроші, збільшилася на 3,5% і сягнула 1 234,740 млрд грн.
Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на дані Національного банку України.
З початку року грошова база зросла на 5,1% із 1 174,526 млрд грн.

Грошова маса перевищила 4 трлн грн

У травні грошова маса збільшилася на 1,2% і становила 4 098,007 млрд грн.
Порівняно з початком року її обсяг зріс на 1,9% із 4 021,312 млрд грн.

Обсяг готівки в обігу

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у травні збільшився на 2,8% до 911,956 млрд гривень, а з початку року він збільшився на 5,2% з 866,944 млрд гривень.
Відмітимо, що фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у своєму Telegram-каналі писав, обсяг готівки на руках населення (грошовий агрегат М0) в Україні за підсумками травня перевищив 911,9 мільярда гривень, що стало новим історичним рекордом.
Нагадаємо, Finance.ua раніше писав, що станом на 1 травня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з фізичними особами-підприємцями, у банках України становила 1 687,3 млрд грн. Це на 40,1 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 травня 2026 року:
  • вклади у національній валюті — 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за квітень 2026 року);
  • вклади в іноземній валюті — 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за квітень 2026 року).
За матеріалами:
Finance.ua
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