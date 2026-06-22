Новий історичний рекорд. Обсяг готівки на руках у населення сягнув 912 млрд гривень

У травні грошова маса збільшилася на 1,2% і становила 4 098,007 млрд грн.
Порівняно з початком року її обсяг зріс на 1,9% із 4 021,312 млрд грн.
Обсяг готівки в обігу
Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у травні збільшився на 2,8% до 911,956 млрд гривень, а з початку року він збільшився на 5,2% з 866,944 млрд гривень.
Відмітимо, що фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у своєму Telegram-каналі писав, обсяг готівки на руках населення (грошовий агрегат М0) в Україні за підсумками травня перевищив 911,9 мільярда гривень, що стало новим історичним рекордом.
Нагадаємо, Finance.ua раніше писав, що станом на 1 травня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з фізичними особами-підприємцями, у банках України становила 1 687,3 млрд грн. Це на 40,1 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 травня 2026 року:
вклади у національній валюті — 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за квітень 2026 року);
вклади в іноземній валюті — 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за квітень 2026 року).