Новий історичний рекорд. Обсяг готівки на руках у населення сягнув 912 млрд гривень Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Обсяг готівки в обігу в травні збільшився на 2,8% до 911,956 млрд гривень

У травні 2026 року грошова база України, яка включає готівку в обігу поза банками, резервні кошти банків та інші гроші, збільшилася на 3,5% і сягнула 1 234,740 млрд грн.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на дані Національного банку України.

З початку року грошова база зросла на 5,1% із 1 174,526 млрд грн.

Грошова маса перевищила 4 трлн грн

У травні грошова маса збільшилася на 1,2% і становила 4 098,007 млрд грн.

Порівняно з початком року її обсяг зріс на 1,9% із 4 021,312 млрд грн.

Обсяг готівки в обігу

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у травні збільшився на 2,8% до 911,956 млрд гривень, а з початку року він збільшився на 5,2% з 866,944 млрд гривень.

0 ) в Україні за підсумками травня перевищив 911,9 мільярда гривень, що стало новим історичним рекордом. Відмітимо, що фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у своєму Telegram-каналі писав , обсяг готівки на руках населення (грошовий агрегат М) в Україні за підсумками травня перевищив 911,9 мільярда гривень, що стало новим історичним рекордом.

Нагадаємо, Finance.ua раніше писав , що станом на 1 травня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з фізичними особами-підприємцями, у банках України становила 1 687,3 млрд грн. Це на 40,1 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 травня 2026 року:

вклади у національній валюті — 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за квітень 2026 року);

(+30,4 млрд грн за квітень 2026 року); вклади в іноземній валюті — 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за квітень 2026 року).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.