НБУ збільшив продаж валюти до рекордних $1,4 млрд
НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 15 по 19 червня на 21% порівняно з попереднім тижнем до 1396,22 млн доларів.
Це є найбільшим обсягом з початку поточного року.
Про це свідчать дані НБУ.
За звітний тиждень Нацбанк не купував доларів, тоді як продав 1396,22 млн доларів.
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З початку року НБУ не купував долари, тоді як продав 21 385,12 доларів.
- За 2025 рік Нацбанк купив 42,15 млн доларів, тоді як продав 36 103,47 млн доларів.
- За 2024 рік НБУ купив на міжбанку 126,28 млн доларів, а продав 35 312,64 млн доларів.
- За 2023 рік НБУ купив на міжбанку 219,85 млн доларів і продав 28 829,73 млн доларів.
Євро НБУ не купував і не продавав у 2023 році.
У 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1789,11 млн євро.
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Нагадаємо, обсяги міжнародної фінансової допомоги Україні за п’ять місяців цього року були нижчими за прогноз, але очікується надолуження, і вже у червні Україна може отримати близько 13 мільярдів доларів від партнерів, повідомили у НБУ.
Як вказали в НБУ, «прогрес у перемовинах з МВФ, зокрема досягнення угоди на рівні персоналу (Staff Level Agreement), є важливим кроком для подальшого надходження фінансування за чотирирічною програмою Extended Fund Facility (EFF)».
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