НБУ збільшив продаж валюти до рекордних $1,4 млрд Сьогодні 12:12 — Валюта

НБУ збільшив продаж валюти до рекордних $1,4 млрд

НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку в період з 15 по 19 червня на 21% порівняно з попереднім тижнем до 1396,22 млн доларів.

Це є найбільшим обсягом з початку поточного року.

Про це свідчать дані НБУ

За звітний тиждень Нацбанк не купував доларів, тоді як продав 1396,22 млн доларів.

З початку року НБУ не купував долари, тоді як продав 21 385,12 доларів.

За 2025 рік Нацбанк купив 42,15 млн доларів, тоді як продав 36 103,47 млн доларів.

За 2024 рік НБУ купив на міжбанку 126,28 млн доларів, а продав 35 312,64 млн доларів.

За 2023 рік НБУ купив на міжбанку 219,85 млн доларів і продав 28 829,73 млн доларів.

Євро НБУ не купував і не продавав у 2023 році.

У 2022 році Нацбанк купив на міжбанку 3267,95 млн доларів і 110,97 млн євро, а продав 26 380,59 млн доларів і 1789,11 млн євро.

Нагадаємо, обсяги міжнародної фінансової допомоги Україні за п’ять місяців цього року були нижчими за прогноз, але очікується надолуження, і вже у червні Україна може отримати близько 13 мільярдів доларів від партнерів, повідомили у НБУ.

Як вказали в НБУ, «прогрес у перемовинах з МВФ, зокрема досягнення угоди на рівні персоналу (Staff Level Agreement), є важливим кроком для подальшого надходження фінансування за чотирирічною програмою Extended Fund Facility (EFF)».

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