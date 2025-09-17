0 800 307 555
День финансов: отрасли, которые наполняют бюджет, налоги для ФЛП, компенсация за разрушенное жилье

В среду, 17 сентября, Finance.ua рассказывает о том, как поступить, если вам страховая не выплачивает компенсацию, и куда в таком случае следует обращаться. Об этом говорится в статье:

Что делать, если страховая компания не платит

Какие отрасли больше всего пополняют бюджет Украины.
За январь-август 2025 года наибольшие поступления в сводный бюджет Украины обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности и торговли. Перерабатывающая промышленность дала 17,6% всех налоговых поступлений, а оптовая и розничная торговля — 16,7%.
  • В то же время, правительство на следующий год закладывает больше средств на кешбэки и марафон, чем на зарплату военным.
  • Кстати, Всемирный банк предоставил $88 млн на поддержку государственных программ для бизнеса.
Должность военного омбудсмана.
Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект № 13266 о создании должности Военного омбудсмана. За документ проголосовали 283 народных депутата.
Налоги для ФЛП в 2026 году.
Правительство внесло в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, который, в частности, предусматривает повышение минималки и прожиточного минимума — соответственно увеличится и налоговая нагрузка на ФЛП, которая зависит от этих показателей.
Аренда квартир в Украине и Польше.
Украинский рынок аренды жилья остается более доступным по сравнению с Польшей. В больших городах Украины можно найти квартиру за $400−500, в то время как в Польше цены стартуют от $800.
Пособие по безработице в 2025 году.
В 2025 году тема получения пособия по безработице не теряет актуальности для украинцев. Война, экономические вызовы и изменения на рынке труда формируют новые условия, в которых государство стремится гарантировать социальную поддержку и одновременно привлечь граждан к трудоустройству.
Сколько будет стоить 100 долларов в Украине.
На валютном рынке Украины до 21 сентября внимание будет приковано к курсу евро, а вот курс доллара будет относительно спокойный. При этом не следует ожидать существенных последствий возможных колебаний валюты.
Компенсация за разрушенное жилье.
Владельцы разрушенного жилья, находящегося в сособственности, часто интересуются правилами использования сертификатов на компенсацию.
Закарпатье лидирует по количеству трудоустроенных.
С начала года более 238 тысяч человек получили работу (речь идет как о постоянной, так и о временной работе или предпринимательстве) через Государственную службу занятости. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Европейская система (EES) начинает действовать 12 октября.
Европейская комиссия установила 12 октября 2025 года для постепенного запуска Системы въезда/выезда, базы данных, которая заменяет ручное проставление штампов в паспортах для краткосрочных посетителей из стран, не входящих в ЕС, на внешних границах Шенгенской зоны. Пособие для беспроблемной первой поездки EES — по ссылке.
