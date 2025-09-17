На FinRetail 2025 рассказали о секретах и ​​рисках коллабораций в бизнесе Сегодня 21:33

На FinRetail 2025 рассказали о секретах и ​​рисках коллабораций в бизнесе

Как сделать хороший продукт в коллаборации? На что следует обращать внимание, когда над проектом вместе работают 2−3 бренда?

Это, и не только это, обсудили спикеры во время дискуссии на тему «Коллаборации, которые работают: как совместные продукты бизнесов создают новую стоимость», состоявшейся в рамках FinRetail 2025

Первое, что обсудили специалисты, — как создать успешную коллаборацию. По словам директора по маркетингу WOG Геннадия Карлинского, «вы должны готовы быть быстрее, слушать другие стороны, а также понимать, что коллаборация — это только win-win. Если вы не думаете о целях и успехе партнера, то коллаборации не будет».

Директор Департамента карточного бизнеса и потребительского кредитования Аккордбанк Александр Кутас в свою очередь сказал о том, что секретом для успешно созданной коллаборации является доверие друг к другу со стороны партнеров и выгода для клиента.

Если нет доверия, то не стоит начинать, все просто остановится на каком-то этапе. Если клиент не извлекает выгоду, то мы говорим тогда о бюджетных или государственных коммерческих проектах", — сказал он.

Отдельно в ходе дискуссии обсудили тему уроков и рисков при создании коллабораций. В частности, СЕО ООО «Авентус Украина» Владимир Довгаль отметил, что к коллаборации следует относиться очень серьезно, ею нужно тщательно заниматься.

«Если вы считаете, что есть сложный проект, то коллаборация еще сложнее. Коммуникация и синхронизация усложняют процесс. Надо к коллаборации готовиться серьезно и реализовывать это надолго. Коллаборация — о стратегии, когда вы хотите сделать что-нибудь новое и интересное».

Что касается рисков, то руководитель проекта pluscard ООО ​​"Авентус Украина" Юлия Терехова считает, что один из основных — это скорость реализации, когда на этом может отразиться сложность интеграции. Она отметила, что здесь все зависит от того, насколько будут объединены коммуникации между командами.

На вопрос о том, что для спикеров означает коллаборация, они ответили: выход из зоны комфорта, сочетание сильных сторон партнеров и их опыт, мультипликация и умножение. Так, например, если двое партнеров — это в четыре раза сложнее, но в восемь раз будет успешнее, то дальше все идет в геометрической прогрессии. А также любая коллаборация, как сказал один из докладчиков, это решение множества организационных моментов, и это всегда вызов.

Ни одна коллаборация не будет успешна без понимания цели партнера. Как сказал Карлинский, они оценивают, как понимают цель партнера, насколько им эта цель подходит.

«Мы всё проверяем на правдивость — если это для нас неправда, почему это должно быть правдой для гостя. Лучше сразу разойтись. У нас было очень много проектов, от которых мы отказались. Если же видим „метч“, тогда мы продвигаемся очень быстро», — отметил директор по маркетингу WOG.

Отметим, что в ходе дискуссии эксперты единогласно сказали, что во время идеи создать коллаборацию нужно все обсуждать с партнером «на берегу». Как сказал Кутас, у каждого на старте должны быть свои цели. Успешной коллаборацией может быть только тогда, когда нет внутренней конкуренции.

В этом его поддержала Терехова, которая отметила, что коммуникация, открытость, прозрачность и решение общих проблем делают коллаборацию действительно нужной. Она отметила, что если партнеры открыто общаются о проблемах, то риски автоматически уменьшаются.

В заключение спикеры обсудили критерии, влияющие на создание успешной коллаборации. Эксперты выделили несколько:

· верный выбор партнера и поставленных с ним целей;

· синхронизация команд;

· вера в общий продукт;

· понимание, зачем это клиенту и себе в частности.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.