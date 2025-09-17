Европейская система (EES) начинает действовать 12 октября: руководство для первой поездки без проблем Сегодня 17:00 — Личные финансы

Европейская комиссия установила 12 октября 2025 года для постепенного запуска Системы въезда/выезда, базы данных, которая заменяет ручное проставление штампов в паспортах для краткосрочных посетителей из стран, не входящих в ЕС, на внешних границах Шенгенской зоны, пишет schengenvisainfo

Государства-члены будут внедрять систему постепенно, чтобы аэропорты, порты и наземные пункты пропуска могли расширяться без чрезмерных очередей.

Что на самом деле происходит на границе

Во время вашей первой поездки после запуска ожидайте, что киоск или стойка с персоналом отсканируют ваш паспорт, сделают фотографию лица в реальном времени и снимут четыре отпечатка пальцев, если у вас нет визы.

Если вам требовалась краткосрочная виза, вы, вероятно, предоставили отпечатки пальцев вместе с заявлением, поэтому регистрация на границе сосредотачивается на изображении вашего лица. Во время следующих поездок сотрудники проверяют сохраненные данные, что сокращает время проверок.

При внедрении процедуры будут отличаться в зависимости от пункта пропуска. Крупные аэропорты это перенесут первыми, а на некоторых сухопутных и морских границах это займет больше времени. Пока все посты не будут готовы, можно увидеть сочетание новых киосков и старого образца штамповки. Полное покрытие планируется к апрелю 2026 года.

Кто должен регистрироваться, а кто освобожден от этого

Вы должны зарегистрироваться, если вы гражданин страны, не входящей в ЕС, но совершаете краткосрочное пребывание в Шенгенской зоне. Это включает граждан Великобритании, США, Канады, Австралии и многих других стран.

Дети до 12 лет предоставляют изображение лица, но не отпечатки пальцев. Вы освобождены от этого, если проживаете в стране Шенгенской зоны или путешествуете по долгосрочной визе, но имеете при себе карту побыта или визу, чтобы сотрудники могли правильно вас направить.

Конфиденциальность и хранение данных

Система хранит ваши паспортные данные, записи о въезде и выезде, а также биометрические данные, снятые на границе. Записи обычно хранятся в течение трех лет. Если по истечении срока разрешенного пребывания выезд не состоялся или если вы превысили срок пребывания, срок хранения продлевается до пяти лет. Доступ ограничен компетентными органами в соответствии с законодательством ЕС.

Руководство для беспроблемной первой поездки EES

Прибывайте раньше обычного для вашего первого пересечения границы после 12 октября, особенно в оживленных наземных или морских портах, где количество киосков может быть ограничено.

Следите за указателями аэропорта и порта к киоскам EES, снимите головные уборы и очки для фото, а также держите пальцы чистыми и сухими для снятия отпечатков.

Предоставьте стандартные подтверждающие документы, которые часто требуют сотрудники полиции. Подтверждение проживания, билет обратно или далее, а также подтверждение наличия средств все еще имеют значение, поскольку проверки Шенгенской системы продолжаются вместе с EES.

Детей до 12 лет фотографируют, но не дают отпечатки пальцев. Подростков могут попросить и то, и другое.

Когда вы путешествуете несколько раз без визы, ваша цифровая запись позволяет пограничникам автоматически отслеживать ваши 90 дней в течение 180-дневного периода. Чтобы избежать неожиданностей, вы можете заранее проверить свой лимит пребывания с помощью калькулятора HelloSchengen

Дополнительные сведения о предподорожной проверке смотрите в нашем разъяснении относительно новых деталей ETIAS и о том, как они будут работать с EES после полного внедрения обеих систем.

Воздух, суша и море: чего ждать

Аэропорты добавляют больше киосков самообслуживания и электронных гейтов. Некоторые перевозчики будут испытывать выделенные полосы для пассажиров, регистрирующихся впервые, чтобы уменьшить задержки возле гейтов вылета.

В паромных портах и ​​на переправах через Ла Манш операторы планируют отдельные потоки для семей и автобусных групп. Ожидается, что персонал будет направлять новичков в рабочие места в часы пик.

Наземные границы, обслуживающие сезонное движение, будут расти в течение зимы. Если вы за рулем, держите свои проездные документы под рукой и оставайтесь у своего автомобиля, если не будет других указаний.

Как EES сочетается с ETIAS

Система EES регистрирует ваши пересечения границы. ETIAS — это отдельное разрешение на поездку для посетителей, у которых нет визы. ETIAS — это не обязательный на момент запуска EES. Ожидается, что он появится в последнем квартале 2026 года.

Чиновники говорят, что целью является более четкий подсчет дней, меньше превышений срока пребывания и более быстрые очереди после завершения первой регистрации. В первые недели планируйте небольшие вариации в зависимости от страны и пересечения границы. Затем наблюдайте, как очереди будут уменьшаться, когда система внедрится.

